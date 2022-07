“Al lago, al lago”, gli appuntamenti sulle rive del lago dell’Accesa

Prossimo evento sabato 23 luglio, alle 10 e 30 al lago con il laboratorio per bambini “Su un albero accade”



Massa Marittima: “Al lago, al lago!” è la rassegna di eventi gratuiti che si stanno svolgendo a partire dal mese di luglio all’interno dell’area verde, alle porte del parco archeologico del Lago dell’Accesa, nel comune di Massa Marittima, e che proseguiranno fino all’1° ottobre 2022.

Il prossimo appuntamento è sabato 23 luglio, alle 10 e 30, al lago, nell’area ristoro MeloSgrano, in località La Pesta, con il laboratorio per bambini “Su un albero accade”, a cura di “A casa dell’orso”. Il calendario delle iniziative al lago è ricco di stimoli e va ad abbracciare diverse discipline e campi di interesse, con la volontà che siano fruibili da tutti, ad ogni età. Escursioni all’imbrunire, teatro, concerti all’alba e al tramonto, sessioni di yoga dolce e accessibile, laboratori creativi per l’infanzia, approfondimenti della ricchissima eredità che ci ha lasciato la popolazione etrusca.

“Da alcuni anni abbiamo avviato un progetto di riqualificazione dell’area del lago dell'Accesa. – spiega Irene Marconi, assessore alla Cultura del Comune di Massa Marittima - Uno degli interventi fondamentali è la presenza dell’area ristoro MeloSgrano non solo come punto vendita ma anche come presidio costante per la valorizzazione del prodotto locale. Gli eventi proposti, dalla musica ai laboratori alle visite guidate, sono pensati per integrarsi con l'ambiente naturale del Lago dell'Accesa e sensibilizzare il pubblico a goderne nel pieno rispetto della sua fragilità”.

All’interno di un progetto di sviluppo sostenibile, in stretta collaborazione con il Comune di Massa Marittima per la gestione dell’area, l’organizzazione, la sicurezza e la pulizia del parco, la Cooperativa Melograno di Follonica genera questa rassegna di eventi totalmente gratuiti e mette a disposizione il punto di ristoro MeloSgrano, dove è possibile pranzare o cenare con prodotti biologici a km zero che vanno a sostenere la rete di produttori locali e a rafforzare la coesione tra le molteplici realtà della Maremma.

Per partecipare agli eventi è consigliata la prenotazione al 338 501 79 36. Per rimanere aggiornati su novità ed eventuali cambi di programma è possibile seguire la pagina facebook https://www.facebook.com/melosgranotuscanstreetfood

Ma ecco tutto il cartellone degli eventi al lago

sabato 23 luglio, alle 10 e 30, al lago dell’Accesa presso l’area ristoro MeloSgrano, località La Pesta, laboratorio per bambini “Su un albero accade”, a cura di “A casa dell’orso”

29 luglio, alle 18 e 45, al lago dell’Accesa presso l’area ristoro MeloSgrano, località La Pesta, spettacolo teatrale “Ulisse” di e con Giacomo Moscato

2 agosto, alle 18 e 15, con ritrovo al lago, nell’area ristoro MeloSgrano, località La Pesta, “escursione all’imbrunire” con Giacomo Radi, naturalista zoologo.

7 agosto, alle 18, “Jazz Manouche Trio, concerto in riva al lago”

12 agosto, ore 18, con ritrovo in località la pesta (ingresso strada per il lago) “Etruschi in Città ed in periferia” con l’archeologo Matteo Colombini della cooperativa Zoe.

20 agosto, alle 18 e 15, con ritrovo al lago presso l’area ristoro MeloSgrano, “Yoga al lago” con Lisa Vannetti (Yoga, yoga Nidra, yoga accessibile)

21 agosto, alle 5 e 50 del mattino, con ritrovo al lago presso l’area ristoro MeloSgrano “concerto all’alba”, la musica irlandese dei Willos

24 agosto, ore 18 e 15, con ritrovo al lago presso l’area ristoro MeloSgrano “Yoga al lago” con Francesca d’Errico (Ashtanga Yoga)

30 agosto, ore 18 e 15, con ritrovo al lago presso l’area ristoro MeloSgrano “Yoga al lago” con Silvia Colella (Hathayoga)

4 settembre, (orario da definire) a Valpiana, parrocchia di Cristo Re, piazza Ferriere 26 “Orto con le porte aperte” come le piante salvano la vita.

9 settembre, ore 17 e 30, al lago presso l’area ristoro MeloSgrano, escursione all’imbrunire con Giacomo Radu, naturalista e zoologo

11 settembre, ore 17 e 30, al lago presso l’area ristoro MeloSgrano “I sonatori della boscaglia, concerto in riva al lago”

(Data da definire) Progetto Rotary 2022 in collaborazione con il Bernardino Lotti di Massa Marittima.

1 ottobre (orario da definire), passeggiata all’insediamento etrusco per fare le pulizie di fine stagione, con l’archeologo Matteo Colombini della cooperativa Zoe e l’associazione Break the distance.