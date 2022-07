Al festival Le Crociere Francesco Renga in concerto con i suoi successi

Orbetello: Sulla laguna di Orbetello prosegue il festival LE CROCIERE. Sempre la musica protagonista con Francesco Renga che torna sui palchi nel suo nuovo tour dal titolo "Estate 2022" giovedì 28 luglio.



Francesco Renga sul palco colpisce per la straordinaria presenza scenica e ancora di più per la naturalezza con cui procede spedito attraverso passaggi vocali, cambi di registro ed emozionanti momenti di spettacolo.

La sua voce non ha uguali nel panorama italiano. Una voce che da sempre viaggia su altezze e intensità inusitate e poco frequentate, richiamando da lontano la lezione di un grande artista che di Renga è sempre stato uno dei principali ispiratori e modelli, il cantante degli Area Demetrio Stratos.

“Fermoimmagine” il greatest hits uscito nel 2012 racconta Francesco Renga come un artista completo. Pop, Melodia, Rock, tensione espressiva ed improvvise aperture orchestrali caratterizzano oggi la sua musica, chiudendo il cerchio di un percorso ventennale che lo ha visto debuttare come frontman di uno dei più influenti gruppi rock italiani degli anni ’90, i Timoria, per poi proseguire da solo alla ricerca di una propria strada nel corso degli anni ’90, pubblicando cinque album che hanno segnato altrettante fasi della sua carriera in perenne crescita artistica. Tantissimi i grandi singoli che nel passato gli hanno portato fortuna, da “Raccontami” (premio della critica a Sanremo 2001) a “La tua bellezza” (Sanremo 2012) e “Angelo” (brano vincitore del Festival di Sanremo 2005), passando attraverso alcune delle sue più belle pagine in musica: “Ci sarai”, “Cambio direzione”, “Favole”, “Mai così”, “Ancora di lei”, “Dove il mondo non c’è più”, tutti brani del canzoniere di Renga che uniscono come pochi energia e melodia, potenza espressiva e grande immediatezza melodica.







Inizio spettacolo ore 21:30

Apertura porte ore 20:30

Aperitivo al tramonto a cura di Drinkable Berebeneovunque e Miglio Zero (apertura porte per clienti aperitivo ore 20:15)