Al CUP arriva la fibra, servizio migliorato

Giovedì 10 novembre, ore 13-15, sospensione momentanea del servizio per consentire i lavori



Grosseto: Traffico telefonico e dati più veloce grazie all'arrivo della fibra ottica. Questa è la novità che interessa il Centro Unico di Prenotazione (CUP) della Asl Toscana sud est situato all'interno del palazzo comunale di Arcidosso.



Per consentire i necessari interventi per la cablatura, prevista nella giornata di giovedì 10 novembre, l'attività di prenotazione telefonica sarà temporaneamente sospesa dalle 13 alle 15. Durante questo tempo, restano attive le altre modalità (www.uslsudest.toscana.it), oltre alla possibilità di chiamare il call center dell'area senese al numero 0577 7676767 e quello aretino ai numeri 800 575 800 da fisso e 0575 379100 da cellulare, grazie al CUP telefonico unificato da poco operativo.



“L'avvio della connessione tramite fibra al Call center consentirà un servizio telefonico di migliore qualità, riducendo sensibilmente le interruzioni di comunicazione – spiega Alessandro Militello, direttore Gestione sistemi di prenotazione, pagamento e servizi digitali al cittadino - Anche questo progetto fa parte della serie di interventi di aggiornamento e potenziamento in ambito tecnologico e digitale, che sta interessando tutta l'Azienda, al fine di semplificare, velocizzare e ampliare l'accesso dei cittadini ai servizi”.



“L'Azienda punta molto in termini di investimenti e risorse nell'ammodernamento delle tecnologie digitali, è nostro dovere nei confronti dei cittadini dedicare particolare attenzione ad aggiornare costantemente la dotazione strumentale e tecnologica che ormai ogni tipo di prestazione in Sanità sottende – dichiara il direttore generale della Asl Toscana sud est, Antonio D'Urso - Ringrazio il Comune di Arcidosso, nella persona del sindaco Jacopo Marini, per la preziosa collaborazione e per la cortesia di avere messo a disposizione della Asl i locali dove è stato organizzato il call center”.