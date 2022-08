Al Chiostro del Teatro Fonderia Leopolda: "Follonica Suona il Jazz"

Venerdì 5 agosto 2022

Venerdì 5 luglio a Follonica torna Follonica Suona il Jazz: tre concerti dalle 21 al Chiostro del Teatro della Fonderia Leopolda. Primi a salire sul palco, Stefano Marini con Luca Pinelli e Gabriele Milani, un inedito trio di giovani musicisti con un repertorio che unisce gli standard della tradizione jazzistica ad alcune delle più celebri canzoni della tradizione americana. Segue il duo formato dalla cantante Valentina Toni e dalla pianista Ilaria Guarnaccia con i capolavori del jazz e uno sguardo alla musica brasiliana, alla musica popolare e d’autore italiana.





La voce di Valentina Toni ha da sempre esplorato e maturato una ricerca in ambito jazz, Ilaria Guarnaccia è una pianista classica, con un forte interesse per la musica e l’approccio jazzistico. Alle 22.30 Geoff Warren presenta The Lonely Cool – Un flauto nel jazz, insieme al suo quartetto formato da Marco Di Marzio, musicista, polistrumentista estremamente versatile, dal pianista Raffaele Pallozzi, protagonista di diverse formazioni musicali e da Bruno Marcozzi, batterista e percussionista, spesso a fianco di Sergio Cammariere Fabrizio Bosso.

Geoff Warren è riconosciuto come uno dei maggiori esponenti del flauto jazz in Europa, e questo quartetto presenta il suo flauto traverso come voce protagonista, offrendo una sonorità insolita e avvincente. Un concerto fatto di composizioni originali e rivisitazioni di brani del passato di Warren in un repertorio con allusioni al jazz-rock inglese degli anni ‘70 e allo swing del jazz moderno. Grey Cat Festival è promossa dalle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Grosseto, Roccastrada, Castelnuovo Val di Cecina, Castiglione della Pescaia, Monterotondo Marittimo, Montieri, Suvereto, (coinvolgendo ben tre territori provinciali) e dal Parco delle Colline Metallifere. L’organizzazione e la gestione del festival è curata dalla Associazione Music Pool, la direzione artistica da Stefano “Cocco” Cantini e vanta una ricchissima serie di collaborazioni, tra cui il FAI – Delegazione di Grosseto.

BIGLIETTI Posto unico € 8 + d.p. Prevendite online su www.eventimusicpool.it – Ticketone.it – punti vendita boxoffice. INFO www.eventimusicpool.it – info@eventimusicpool.it – 055240397 - 0566 52012 Ufficio Stampa: bruno@eventimusicpool.it – alicemarrani@gmail.com