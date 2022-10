“Al Cassero... è Natale” presenta 'CARTOON HEROES'

Insieme, dal vivo, gli interpreti originali di sigle TV senza tempo, per rivivere la magia degli eroi dei ragazzi di ieri e di oggi! Sabato 10 dicembre alle 21.00 Teatro Moderno, via Tripoli 33 - Grosseto

Grosseto: Sabato 10 dicembre alle 21.00 presso il Teatro Moderno di Grosseto arriva lo show dei “Cartoon Heroes”. Il collettivo, che si riunisce eccezionalmente una sola volta l'anno, è una super-band composta dagli storici cantanti e autori originali delle sigle televisive, che insieme sullo stesso palco celebrano in musica i cartoni animati dagli anni '70 ad oggi: da Mazinga ai Digimon, da Candy Candy a Polly Pocket, da Ken il guerriero a Gumball!

L’appuntamento si inserisce nell'ambito di “Al Cassero... è Natale!”, l’evento promosso ed organizzato dall’Istituzione “Le Mura” del Comune di Grosseto e dalla Compagnia "Francesca Selva", che si terrà nei giorni 3 e 4 dicembre e dall’8 al 30 dicembre ininterrottamente presso il Baluardo Fortezza delle Mura Medicee di Grosseto che si trasformerà per l’occasione nel magico Villaggio di Babbo Natale.

Ad impreziosire lo show del super-gruppo è prevista la presenza di alcuni tra i doppiatori più importanti del panorama nazionale, grazie ai quali si materializzeranno sul palco i più celebri eroi del cinema e della tv. Un modo per vivere in anticipo la magia del Natale e per celebrare il mondo della fantasia cantando insieme agli interpreti originali le sigle dei cartoni più famosi.

Ad anticipare lo spettacolo, nel pomeriggio del 10 dicembre dalle 15.30 alle 16.30, presso il Cassero senese, si terrà uno speciale incontro, tra musica e aneddoti, con le star di “Cartoon Heroes”. Prezzo del biglietto: 10 euro. Per chi è già in possesso del biglietto di “Al Cassero... è Natale!” è previsto uno sconto del 20%. Per informazioni contattare i seguenti numeri dell’Istituzione “Le Mura”: 0564/488083/084/946 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 o scrivere a lemura@comune.grosseto.it.