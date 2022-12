Al Cassero è Natale anche per gli amici a quattro zampe

Venerdì 23 dicembre dalle 15.30 in poi. Tutto pronto per il Concorso che eleggerà il cane che si aggiudicherà il titolo di “piccolo aiutante di Babbo Natale”

Grosseto: Al Cassero di Grosseto è Natale anche per i nostri amici a quattro zampe. Venerdì 23 dicembre, dalle 15.30 in poi, gli Elfi Amici dei cani accompagneranno i bambini e i loro cuccioli nel magico mondo del Villaggio di Babbo Natale. Li aspetterà un itinerario a tappe che si concluderà con la sfilata dei cani in concorso, fino all'aggiudicazione del titolo di “piccolo aiutante di Babbo Natale”. Il prestigioso premio andrà al cane che si distinguerà per bontà, bellezza e simpatia, e avrà così l’onore di accompagnare Babbo Natale nel suo giro di consegne di doni per i bambini.





Durante la prima tappa gli Elfi Amici dei Cani proporranno giochi per conoscere meglio il mondo animale. In questa attività gli Elfi risponderanno anche a molte domande, come per esempio: come comunicano gli animali? Cosa piace ai nostri amici cani? Cosa dobbiamo sapere prima di accarezzare un cane?

Seguiranno poi i giochi senza frontiere, che metteranno alla prova i nostri cani con tubi, salti, slalom e ostacoli da superare: giochi di abilità utili a decretare il cane più agile e scaltro.





La terza tappa è la biblioteca degli Elfi Amici dei Cani; qui verrà raccontata una storia alla presenza del nonno cane del canile, che ascolterà attento facendosi accarezzare da chi vorrà.





Per concludere, l’ultima tappa prevede la sfilata dei cani di Babbo Natale: i bambini aiuteranno a sfilare i cani iscritti al Concorso, partecipando quindi in maniera attiva alla scelta del cane più bello, allegro, morbido e coraggioso, decretando così il“Piccolo aiutante di Babbo Natale”. Al termine del percorso sono previsti doni per tutti i bambini. L’evento è offerto da Melograno Cooperativa Sociale.