Al Baluba torna il giovedì firmato dal dj Marco Bresciani

Da giovedì 7 luglio ogni giovedì sarà “24mila baci di puro divertimento”



Follonica: Giovedì 7 luglio il Baluba ospita il format “24mila baci di puro divertimento”. Per la stagione 2022 torna la serata firmata dal dj Marco Bresciani nella discoteca della costa toscana.

Ogni giovedì il “capitano”, soprannome con cui è conosciuto il dj nel mondo della notte, sarà alla consolle per far divertire gli ospiti del locale. Come vuole la tradizione, la musica e la voce di Bresciani animeranno la serata, con brani che hanno fatto la storia della musica italiana, le hit del momento e i suoi racconti magici.

Marco Bresciani è una conferma per il Baluba: con lui il divertimento è sempre assicurato.

L’apertura è prevista alle ore 23.30, per informazioni e prenotazioni dei tavoli è a disposizione il numero: 331 9114998.

Il Baluba si trova in via Sanzio a Follonica.