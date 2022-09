“Agricoltura, Fabrizio Rossi (FDI): “Punto centrale del nostro programma politico”

Grosseto: “L’agricoltura assieme a tutto il comparto agroalimentare, rappresenta uno dei punti centrali del programma di Fratelli d’Italia e di tutto il centrodestra”, afferma Fabrizio Rossi, candidato centrodestra-Fratelli d’Italia Camera dei Deputati collegio Uninominale Grosseto-Siena.







“Mai come adesso, - prosegue Fabrizio Rossi - abbiamo preso coscienza di quanto sia importante il comparto agricolo e quello dell’allevamento, non solo per tutto il sistema Paese, ma soprattutto per i nostri territori del sud della Toscana, come le provincie di Grosseto, Siena e Arezzo. Importante è la difesa delle eccellenze agroalimentari, la tutela del Made in Italy, fondamentali pilastri per la bilancia commerciale. Innovazione, investimenti, ricerca e centralità del settore agricolo devono rappresentare una colonna fondamentale per l’azione politica del centrodestra, nello stare accanto al mondo agricolo in difesa delle legittime richieste”.

“Importante, anzi fondamentale, - spiega Fabrizio Rossi - affrontare con dossier specifici, il problema della siccità, con studio per futuri invasi, come la questione dei prezzi dei prodotti agricoli: quali grano, olio, latte, ecc. senza scordare l’allevamento ovino, con le continue predazioni subite da parte di ibridi e lupi, che costringono molti allevatori a chiudere e buttare al vento una vita di sacrifici”.

“Poi, - precisa il candidato di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi -, occorre una maggiore determinazione nella difesa dei nostri prodotti contro il Nutri Score e l’italian-sounding che penalizza i nostri produttori”. “Tutte questioni, - continua Rossi - sulle quali Fratelli d’Italia tramite i nostri parlamentari, e in special modo con il senatore Patrizio La Pietra, presidente della commissione agricoltura in Senato del nostro partito, e capolista al Senato nel collegio Toscana, ha sempre avuto idee chiare e fatto decine di proposte in aula”. “In tutti questi anni siamo sempre stati vicini al mondo agricolo, e lo saremo ancora in modo più forte e incisivo dopo il 25 settembre, quando sono fortemente convinto che prenderemo in mano, assieme a tutto il centrodestra, la guida del nostro Paese”, conclude Fabrizio Rossi.