Agorà Boxe inaugura il progetto “I gesti dello sport”

Incontro introduttivo per i partecipanti con il coreografo Virgilio Sieni. Martedì 20 settembre ore 16.30 – Polo universitario grossetano

Grosseto: Il percorso creativo Agorà Boxe, aperto a tutti i cittadini praticanti o amanti della boxe, si avvicina alla fase realizzativa, che si terrà dal 10 al 16 ottobre alle Casette Cinquecentesche, all’interno della seconda edizione del San Rocco / Festival d’Autunno. L’incontro introduttivo, aperto a chi è interessato a partecipare, si terrà al Polo universitario grossetano, in via Ginori 43 a Grosseto, martedì 20 settembre dalle 16.30 alle 17.30.

Agorà Boxe, ideato e organizzato dalla compagnia teatrale Accademia Mutamenti e dall’Accademia sull’Arte del Gesto di Virgilio Sieni, è la prima tappa del progetto triennale 2022/2024 “I gesti dello sport” diretto dallo stesso Sieni; ed è nato in occasione del dossier per la candidatura di Grosseto a Capitale della cultura italiana del 2024.

Si inaugura così un ciclo di esperienze poetiche e sociali rivolte allo sport quale forma d’incontro fra cittadini e alla cura dell’individuo, creando a Grosseto un’officina artistica permanente diretta dal grande coreografo toscano con l’obiettivo di intensificare lo sguardo sul patrimonio culturale dello sport nei suoi segni più intimi e di appartenenza. Il progetto, che ha ottenuto il patrocinio morale del CONI per la sua carica innovativa di divulgazione sociale dello sport, parte dalla boxe, lo sport più profondamente radicato nella storia e nella memoria dei grossetani, e che ha dato più campioni. Agorà Boxe intende approfondire alcune posture e movimenti del pugilato per restituirli nella loro forma creativa e rituale: la forma leale di una lotta e la visione poetica del combattimento, una dolce lotta senza avversario ma proiettata alla scoperta della tattilità, di uno spazio che forma il gesto in una dimensione etica e tattile.

Agorà Boxe è rivolto a persone di tutte le età, amanti della boxe (donne e uomini, giovani e anziani, artisti, atleti e boxeur di ogni livello e età). Il percorso di creazione collettiva si sviluppa in 5 incontri dal 10 al 14 ottobre 2022 e culminerà il 15 e 16 ottobre 2022 con una performance finale alle Casette Cinquecentesche, nell'ambito del San Rocco / Festival d'Autunno.

Il progetto inaugura la collaborazione tra la compagnia teatrale Accademia Mutamenti e il Polo universitario grossetano, per l’ideazione di stage educativi e creativi rivolti agli studenti, e ha il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto e il fondamentale contributo della Fondazione CR Firenze.

Dopo la presentazione di martedì 20 settembre, saranno queste le date degli incontri (per quelli dal 10 al 13 ottobre è necessario scegliere a quale gruppo si intende partecipare)

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

OTTOBRE Casette Cinquecentesche / Cassero Senese, Via Aurelio Saffi, 6 - Grosseto

Lunedì 10 ottobre

GRUPPO A 10.30-12.30

GRUPPO B 18.30-20.30

Martedì 11 ottobre

GRUPPO A 10.30-12.30

GRUPPO B 18.30-20.30

Mercoledì 12 ottobre

GRUPPO A 10.30-12.30

GRUPPO B 18.30-20.30

Giovedì 13 ottobre

GRUPPO A 10.30-12.30

GRUPPO B 18.30-20.30

Venerdì 14 ottobre

Prova generale 18-21, tutti i partecipanti

Sabato 15 ottobre

PERFORMANCE alle 17 e alle 19, convocazione alle 15, tutti i partecipanti

Domenica 16 ottobre

PERFORMANCE alle 17 e alle 19, convocazione alle 15, tutti i partecipanti

Per la buona riuscita del progetto, ogni partecipante dovrà garantire la propria disponibilità per tutti i giorni di prove dal 10 al 14 ottobre e per le presentazioni pubbliche il 15 e 16 ottobre alle Casette Cinquecentesche.





Per informazioni: Accademia Mutamenti 388.5850722 - info@accademiamutamenti.it