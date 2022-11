Agli studenti dell'ISIS R.Del Rosso – G.Da Verrazzano le certificazioni linguistiche

Orbetello: Studenti dell'ISIS R.Del Rosso – G.Da Verrazzano protagonisti in occasione della cerimonia di consegna delle certificazioni di lingua inglese, francese e spagnola.

Ogni anno il polo scolastico organizza corsi di preparazione per le certificazioni Internazionali di Lingua relative agli esami PET – FIRST – ADVANCED – DELF e DELE, e ogni anno gli studenti che superano tali esami ricevono il proprio diploma in una cerimonia che quest'anno si terrà mercoledì 16 novembre alle ore 10:15, presso la sede dell’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Orbetello, in via Roma.

Tutti gli studenti dell’Istituto Superiore “R. Del Rosso – G. Da Verrazzano” che nelle sessioni comprese nel periodo gennaio-giugno 2022 hanno sostenuto un esame di certificazione per la lingua Inglese, Francese e Spagnola sono invitati a partecipare alla cerimonia ufficiale di consegna delle Certificazioni.