Agli Industri il concerto dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino

Grosseto: Le “Quattro stagioni” di Vivaldi e il “Divertimento in Re maggiore” di Mozart con il violinista solista e maestro concertatore Salvatore Quaranta. L'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino torna a Grosseto – per iniziativa di Fondazione Grosseto Cultura – con un programma d'eccezione: l'appuntamento è per giovedì 17 novembre alle ore 21 al Teatro degli Industri – anziché al Teatro Moderno, come annunciato precedentemente – e i biglietti sono in prevendita online su https://comunegrosseto.ticka.it (posto unico: 20 euro, ridotto 18 euro). Chi avesse già acquistato online un biglietto per il Teatro Moderno verrà contattato dagli organizzatori per concordare il cambio di posto, senza alcun adeguamento di costo. Chi avesse invece già acquistato il biglietto direttamente al botteghino del Teatro Moderno, può chiamare il numero 334 1030779 o scrivere a teatridigrosseto@gmail.com.





«Ospitare la prestigiosa Orchestra del Maggio nella nostra città sta diventando una piacevole tradizione che abbiamo inaugurato nel 2018 – ricorda il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari – e che siamo orgogliosi di poter riproporre anche quest'anno, grazie alla collaborazione con la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. È un appuntamento che dà lustro a tutta la nostra programmazione culturale, un grande evento cui invitiamo tutti a partecipare: sarà l'occasione per assistere a un grande spettacolo».

«Il programma del concerto – annuncia Antonio Di Cristofano, direttore dell'Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” di Fondazione Grosseto Cultura – si annuncia molto stimolante: Salvatore Quaranta sarà violinista solista e maestro concertatore, una formula che veniva solitamente adoperata nel periodo barocco, quando queste esecuzioni non prevedevano il direttore e il primo violino dell'orchestra aveva anche il ruolo di maestro concertatore con il compito di guidare tutti gli altri musicisti, anche perché all'epoca le orchestre da camera avevano un numero più esiguo di elementi. Oltre alle “Quattro stagioni” di Vivaldi, uno dei più celebri “Divertimenti” di Mozart aggiungerà ulteriore brio all'esecuzione. Dunque, un concerto da non perdere».

Salvatore Quaranta è nato a Salerno e ha iniziato lo studio del violino con il maestro Raffaele D’Andria per poi perfezionarsi con il maestro Felice Cusano. Nel 2002 si è diplomato al Conservatorio superiore di Amsterdam sotto la guida di Keiko Wataya. È stato premiato in numerosi concorsi nazionali e internazionali, tra cui “Andrea Postacchini” di Fermo, “Città di Vittorio Veneto” e “Schumann”. Ha collaborato come primo violino di spalla con varie orchestre, tra cui Teatro alla Scala, Filarmonica della Scala, Orchestra nazionale della Rai di Torino, Teatro San Carlo di Napoli, Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma, Teatro La Fenice di Venezia, Palau de les Arts Reina Sofía di València e Sinfonica One di Madrid. Attualmente ricopre il ruolo di primo violino di spalla al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Nella foto: Salvatore Quaranta in concerto con l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino (crediti: foto di Michele Monasta)