Agide Rossi riceve a Roma la “Benemerenza” per 20 anni di dirigente federale

Redazione Grosseto: Agide Rossi raggiunge un prestigioso traguardo rappresentato dal riconoscimento della “Benemerenza Federale” da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per i 20 anni di dirigente. Il delegato provinciale della FIGC di Grosseto, assieme a oltre 40 dirigenti sportivi della Federcalcio provenienti da tutta Italia, si sono ritrovati nella mattinata di sabato 1 ottobre presso l’Hilton Rome Airport di Fiumicino, per ricevere l’annuale prestigioso riconoscimento sportivo da parte della FIGC. A premiare Agide Rossi, sono stati il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete e il presidente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, Vito Tisci. “Sono commosso e al tempo stesso felicissimo per questo riconoscimento che mi ha riservato la Federazione. - ha detto Agide Rossi. - Un lavoro che premia non solo il sottoscritto, ma tutta la Delegazione provinciale che dirigo da oltre 10 anni”. Nel corso della cerimonia, assieme a Rossi, sono stati premiati anche altri dirigenti e società sportive provenienti da ogni angolo del Paese.



