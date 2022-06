Aggressione al centro sportivo: la società si affida alla magistratura

Grosseto: La società fa sapere, riguardo agli inaccettabili ed intollerabili fatti accaduti venerdì pomeriggio al Centro Sportivo di Roselle, che tutelerà la sua immagine e i suoi collaboratori in tutte le sedi opportune affidandosi totalmente alla Magistratura e agli organi di giustizia. Questo perché non è possibile tollerare in alcun modo il ripetersi di tali episodi, spiacevoli e imbarazzanti, che danneggiano non solo la società ma l’intera città di Grosseto.