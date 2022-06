annuncio Ambiente AdF, on line gli aggiornamenti sulla disponibilità della risorsa idrica 24 giugno 2022

Redazione Sul sito presente una sezione pensata dall’azienda per informare puntualmente soci, cittadini e stakeholder

Grosseto: AdF mette on line gli aggiornamenti sulla disponibilità della risorsa idrica sul territorio gestito. Come preannunciato nei giorni scorsi, l’azienda ha creato sul proprio sito una sezione pensata per informare puntualmente soci, cittadini e stakeholder, con aggiornamenti periodici di dati e informazioni sullo stato di avanzamento delle disponibilità idriche gestite. La sezione, raggiungibile dalla homepage www.fiora.it cliccando sul banner “Monitoraggio situazione idrica estate 2022”, presenta l’andamento delle piogge attuale, lo stato delle fonti di approvvigionamento suddivise tra fonti che alimentano le dorsali Fiora, Vivo e Arbure e fonti locali, la situazione di ogni comune del territorio gestito, con evidenziate, se presenti, eventuali specifiche criticità. Tutti i dati saranno periodicamente aggiornati. Nell’occasione, AdF ricorda l’importanza da parte dei cittadini di un uso sostenibile e corretto della risorsa idrica, adottando comportamenti virtuosi. Tra questi, è fondamentale rispettare le ordinanze comunali sul divieto di utilizzo di acqua potabile per usi non domestici: chi riempie piscine, annaffia giardini o lava la macchina utilizzando l’acqua potabile la toglie a tutti gli altri, causando un danno a tutta la comunità. Ci sono poi piccoli ma significativi accorgimenti quotidiani che possono essere adottati: evitare di far scorrere l’acqua quando non è strettamente necessario,

preferire la doccia alla vasca da bagno,

installare gli appositi frangigetto sui rubinetti,

utilizzare l’acqua con cui sono state lavate frutta e verdura per annaffiare le piante,

usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico,

mantenere in piena efficienza l’impianto idraulico domestico, controllando che non vi siano perdite né dalle tubazioni né dai rubinetti.

