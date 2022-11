AdF, oltre mezzo milione per Massa Marittima

Due importanti investimenti sulle infrastrutture idriche a Vetreta e Cura Nuova



Massa Marittima: AdF, oltre mezzo milione di euro per Massa Marittima. Nel comune delle Colline Metallifere grossetane AdF sta completando due importanti interventi per il miglioramento infrastrutturale di impianti e reti idriche, continuando così a sviluppare il proprio imponente piano degli investimenti all’insegna della sostenibilità, dell’innovazione e del rispetto dell’ambiente.



Il primo intervento riguarda l’impianto di pompaggio di Vetreta, a servizio di Massa Marittima e delle località Valpiana, Marsiliana e Fenice Capanne, dove le condotte presentavano una certa fragilità. Oltre alla sostituzione di circa 250 metri di tubazioni con le nuove in acciaio, sono stati installati apparecchi di telelettura e sostituite tutte le valvole, mentre martedì prossimo sarà la volta del collettore in uscita dal serbatoio. Per consentire questo intervento verrà completamente svuotato il serbatoio di Vetreta, determinando la temporanea sospensione dell’erogazione idrica a Valpiana e alla sua zona industriale, a Marsiliana, a Capanne e alle relative zone rurali nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 22 dell’8 novembre. Tutte le tubazioni e i pezzi idraulici sostituiti sono stati realizzati su misura: l’impianto infatti è situato su un terreno dalla conformazione molto complessa, che ha richiesto l’adozione di particolari attenzioni. A Vetreta i lavori proseguiranno poi con la sostituzione di ulteriori due condotte, quella che indirizza la risorsa idrica verso Marsiliana e Valpiana e quella che dalla sorgente porta l’acqua all’impianto di pompaggio.

Il secondo intervento ha visto la realizzazione di un nuovo tratto di dorsale in località Cura Nuova, dove è stato completamente rifatto l’attraversamento di un torrente, mettendo così in sicurezza la diramazione della dorsale Fiora che da Monteleoni va verso Follonica e Massa Marittima. Il corso d’acqua infatti stava variando il proprio alveo danneggiando le fondamenta del precedente attraversamento e mettendo così a rischio la condotta. Per realizzare le nuove infrastrutture il tracciato di questa parte di dorsale è stato variato ed è stato costruito un traliccio in acciaio che passa sopra il torrente, così da proteggere la tubazione – realizzata in acciaio rivestito di polietilene – da eventuali ondate di piena. Durante i lavori sono stati anche rifatti tutti i pozzetti di scarico e installate nuove valvole di sfiato e di scarico.

L’impegno di AdF su Massa Marittima proseguirà poi nei prossimi mesi interessando la rete fognaria, con un intervento di resinatura su un tratto di condotta situato tra via Massetana Nord e Strada Provinciale di Massa Marittima.