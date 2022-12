AdF, inaugurata la casina dell’acqua a Semproniano

Il taglio del nastro alla presenza del sindaco Luciano Petrucci e del presidente di AdF Roberto Renai



Semproniano: AdF, inaugurata oggi 2 dicembre la casina dell’acqua a Semproniano, in provincia di Grosseto. A tagliare il nastro il sindaco Luciano Petrucci e il presidente di AdF Roberto Renai, di fronte agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Semproniano e ai numerosi cittadini giunti per l’occasione in via Mario Luzi. Prosegue così il progetto che vede nel motto “La tua acqua, il nostro impegno” la mission che si colloca tra le numerose azioni promosse da AdF per raggiungere uno dei propri obiettivi primari: promuovere il consumo dell’acqua erogata dal gestore, buona, sicura e plastic free, in linea con gli obiettivi numero 6 e numero 11 dell’Agenda ONU 2030. Anche a questo scopo durante l’inaugurazione sono state distribuite ai presenti le borracce riutilizzabili di AdF.





L’occasione è stata importante anche per condividere e valorizzare insieme all’amministrazione comunale gli investimenti di AdF nel comune di Semproniano, pari a oltre 530mila euro complessivi nel triennio 2019–2021, realizzati nel segno della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. Complessivamente lo scorso anno gli investimenti a favore del territorio servito hanno raggiunto una media di 106 euro annui per abitante, tra le più alte in Italia e in linea con i Paesi del nord Europa.

L’impegno di AdF sul territorio di Semproniano proseguirà nel biennio 2023-2024 con oltre 230mila euro di investimenti per le bonifiche della condotta di distribuzione tra Petricci e Casone e delle reti di acquedotto e fognatura a Borgo delle Rocchette, oggetto di un Accordo di Programma con l’amministrazione comunale.

“Prima di tutto voglio ringraziare il presidente di AdF Roberto Renai per gli interventi realizzati nel territorio del Comune di Semproniano negli anni 2019-2021 e per la disponibilità, celerità e capacità nell’intervenire alle prime segnalazioni di guasti – commenta il sindaco Luciano Petrucci – La nostra intenzione, con la realizzazione della casina dell’acqua, è quella di dare un servizio non solo ai cittadini di Semproniano ma a tutti gli abitanti del comune. La casetta dell’acqua è importante almeno per tre motivi: favorisce il risparmio, offre sicurezza sul controllo dell’acqua, dal punto di vista ecologico riduce l’utilizzo di contenitori e imballaggi di plastica. Credo e spero che i cittadini ne facciano un uso corretto. Ancora grazie al presidente di AdF”.

"Desidero ringraziare il sindaco Luciano Petrucci per la costante e proficua collaborazione, segno di una sinergia e un impegno comune a favore della comunità e del territorio – dichiara il presidente di AdF Roberto Renai – La fiducia dei Comuni soci è per noi fondamentale e lavoriamo per garantire un servizio sempre migliore, consegnando ai cittadini un’acqua buona, sicura e senza plastica. La casina dell’acqua è amica della salute e dell’ambiente, una scelta di sostenibilità che guarda al futuro di Semproniano, insieme agli oltre 760mila euro di investimenti realizzati e in programma nei prossimi due anni”. Tutte le casine installate sono geolocalizzate e possono essere individuate facilmente, come punti sulla mappa, utilizzando l’app WAIDY WOW disponibile gratuitamente per tutti i dispositivi Android e iOS. La casina dell'acqua eroga acqua naturale e gassata (quella gassata gratuitamente per il primo mese).