Adesioni record per la sezione ANPI “Carla Nespolo”

Grosseto: Ottimo risultato per l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia che ha chiuso la prima parte di questo 2022 con oltre centocinquanta iscritti, ottenendo il significativo dato di un 80% di nuovi tesserati all’ANPI, indice di un grande lavoro culturale e civico a sostegno della crescita democratica ed antifascista del Paese. Tra le nuove adesioni spicca una forte presenza giovanile, segno di un rapporto positivo che l’associazione ha saputo costruire con le nuove generazioni, così come con movimenti e con nuove realtà che si sono affacciate per la prima volta sulla scena culturale in tutta la provincia di Grosseto.

Le dieci giornate in piazza con l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, oltre alla possibilità di sottoscrivere l’adesione annuale, hanno offerto la possibilità di dialogare con i volontari dell’associazione sulle proposte nate dall’esperienza della “Grande alleanza democratica e antifascista per la persona, il lavoro e la socialità" avviata lo scorso anno in Maremma dal Comitato Provinciale “Norma Parenti”. Da segnalare, tra le attività svolte durante le giornate del tesseramento, la corale partecipazione al Presidio per la Pace tenutosi a Grosseto in Piazza Dante Alighieri, presso il gazebo predisposto dalla Sezione "Carla Nespolo" dell'Associazione Nazionale Partigiani d’Italia in collaborazione con Il Coordinamento Provinciale Donne dell’ANPI.

Nell'occasione, che ha visto l’adesione di iscritte da tutta la provincia, sono stati letti alcuni brani significativi per la promozione del dialogo e la ricerca della pace fra i popoli. Un presidio aperto alle cittadine ed ai cittadini dedicato alla riflessione sui conflitti armati che coinvolgono molte parti del nostro mondo, con una particolare attenzione sulla continua escalation dell’aggressione all’Ucraina, una guerra nel cuore del “Vecchio Continente” che si fa sempre più pesante e drammatica per tutti gli europei, come più volte ribadito anche dal presidente nazionale Gianfranco Pagliarulo e sottolineato con l'appello promosso da ANPI, Arci, Movimento europeo e Rete italiana pace e disarmo. Per ricevere informazioni in anteprima sulle prossime attività e giornate del tesseramento organizzate dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia è possibile contattare la Sezione all’indirizzo email GrossetoANPI@gmail.com o visitare la pagina social di Facebook GrossetoANPI.