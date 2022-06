Ad Artemare Club tutti a bordo che si balla!

Monte Argentario: Si, il piacere e la storia del ballo a bordo è il tema dell’evento organizzato da Artemare Club per giovedì 16 giugno sera nella sede dell'Associazione in Corso Umberto 77 – 79 a Porto Santo Stefano, in concomitanza del ritorno delle tante belissime barche d’epoca dell’Argentario Sailing Week.



100 anni di dancing a bordo su transatlantici e yacht con immagini incorniciate e la visione di clip e la presenza dei maestri di balli caraibici Stefania Borghini e Valter Bagnoli con un corso di principianti Desigual che faranno qualche passo dimostrativo, sono parte del programma della serata a inviti nella stretta osservanza delle regole anticovid, poi a fine evento dopo “bollicine rosa” e assaggi di frittini di pesce fresco cortesemente serviti dal vicino noto ristorante Sfizio 2.0 è prevista la visita al raduno delle barche d’epoca allo storico molo dela Pilarella. Chissà se a tante ballerine e ballerini caraibici non verrà voglia di esibirsi per alcuni momenti con un altro dei loro flash mob dopo quelli nella spiaggia di Cala Galera e al Camping Village Hawaii, documentati da Artemare Club per la realizzazione del corto “Aqua & Dance ballando con Desigual conosci i più bei posti della Costa d’Argento”?

Sarà un’occasione speciale con il piacere di ritrovarsi nei suoni del mare e del ballo, sentimenti che si sprigionano naturalmente anche a bordo, tra persone che riscoprono la voglia di stare di nuovo insieme e che tutti desideriamo con il fascino dell’abbraccio, il modo più antico per dimostrare affetto e amicizia, parola di Artemare Club!