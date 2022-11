Ad Artemare Club i Femministi con le Soroptimist Orbetello Costa d’Argento

Monte Argentario: Si, si distingue sempre Artemare Club e il pomeriggio di venerdi 25 novembre nei salotti vista mare della sede del sodalizio nel Corso antico di Porto Santo Stefano dalle ore 17, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è onorato di ospita le “sorelle migliori” del Soroptimist Club Orbetello Costa d’Argento per ricordare insieme i tanti “Femministi” nella storia, in particolare gli 11 del libro di Aryele Boccara che hanno saputo riconoscere l’ingiustizia della condizione femminile e si sono battuti per cambiare la cose. L’entrata è libera e sono anche attese le donne della scuola di ballo Desigual a fine esibizione nella piazzale dei Rioni.



Un’ occasione da non perdere per “urlare” un ulteriore appello di stop alla violenza sulle donne per conoscere il Soroptimist Club del territorio, che fa parte dell’organizzazione internazionale nata in America poco più di cento anni fan da Violet Richardson Ward, una donna colta, sportiva e coraggiosa di origine inglese, diplomata a Berkeley in una delle migliori università a stelle e strisce, che ha vissuto quasi tutta la sua vita in città di mare e che ha anche insegnato tecniche di salvamento in acqua alla Croce Rossa statunitense, molto simili a quelle odierne. E’ un’associazione mondiale di donne di elevata qualificazione professionale, che favorisce il dibattito interno e un’ampia e diversificata circolazione d’idee che permette la creazione di progetti e service efficaci e attraverso azioni concrete, la promozione dei diritti umani, del potenziale delle donne e il sostegno all’avanzamento della condizione femminile, l’accettazione della diversità e la creazione di opportunità per trasformare la vita delle donne attraverso la rete globale delle socie e la cooperazione internazionale.

Il Soroptimist International quasi centenario conta oltre 3000 Club con un totale di circa 80.000 socie ed è diffuso in 132 Paesi raggruppati in quattro Federazioni Americhe, Europa, Gran Bretagna e Irlanda, Sud-Ovest Pacifico, ha uno status consultivo generale presso Ecosoc (Economic and Social Council) ed è riconosciuto dalle importanti agenzie dell’Onu, Unesco - United Nations Educational, Scientific & Cultural Organization, Ilo - International Labour Organization, Who - World Health Organization, Fao - Food and Agriculture Organization, Unido - United Nations Industrial Development Organization, Unhcr -United Nations High Commissioner for Refugees, Unicef - United Nations Children’s Fund, Unep - United Nations Environment Programme. Ogni anno il 10 dicembre si celebra il Soroptimist Day che coincide con l’anniversario della “Dichiarazione universale dei diritti umani” del 1948. In tale occasione la Presidente internazionale lancia un appello per la raccolta di fondi in tutto il mondo destinati a uno specifico progetto umanitario rivolto alle donne. Pertanto, evento assolutamente da non mancare perché la violenza di genere femminile si elimina con l’impegno di donne e uomini insieme, parola di Artemare Club e di tanti importanti femministi nella storia!