Acquisto di attrezzature e mezzi per attività sportiva con disabili

Montefiascone: La Sindaca di Montefiascone Giulia De Santis e l’Assessora ai Servizi Sociali Giulia Sciuga hanno presentato ufficialmente l’avviso pubblico per la manifestazione d’Interesse rivolto alle Associazioni Sportive Dilettantistiche ed alle Società Sportive Dilettantistiche operanti nel Distretto VT 1 (Acquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, Bolsena, Canino, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Cellere, Civitella d’Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di Castro, Montefiascone, Monte Romano, Onano, Piansano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Tarquinia, Tessennano, Tuscania, Valentano) per l’acquisto di attrezzature degli ausili e dei mezzi di trasporto per attività sportiva per persone con disabilità

Le risorse disponibili in totale ammontano a 34.981,00 euro come fondo per l’inclusione in base al decreto 29 Novembre 2021 del Ministro per le Disabilità.

I moduli di domanda sono reperibili presso gli Uffici Servizi Sociali del proprio Comune di residenza, presso il Settore IV Servizi Sociali Educativi ed Economato del Comune di Montefiascone ente capofila del Distretto VT/1, Largo del Plebiscito n. 1, 01027 Montefiascone oppure sul sito istituzionale del capofila all’indirizzo www.comune.montefiascone.vt.it alla sezione modulistica. Per informazioni e chiarimenti contattare il Responsabile del Settore Alessandro Sciuga alla mail a.sciuga@comune.montefiascone.vt.it, telefono 0761/832024.