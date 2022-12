Attualità Acquapendente, un ricco cartellone di eventi per le festività natalizie 3 dicembre 2022

Redazione Acquapendente: Dalla collaborazione tra Comune di Acquapendente, Pro Loco ed Associazioni nasce il programma del Natale aquesiano distribuito lungo cinque locations. In Piazza Girolamo Fabrizio Giovedì 8 Dicembre arrivo della Banda “Aria di Festa” con parata e performance di artisti di strada. Alle 17.45 accensione dell’albero e laser show.

Domenica 11 dicembre alle ore 15.30 arrivo della street band dei Babbi Natale e performance di artisti di strada. Domenica 18 dicembre alle ore 15.00 camminata cittadina dei Babbi Natali. Alle 15.30 Babbo Bud aspetterà in Piazza tutti i bambini con esibizione del corso di musica di insieme della Scuola di Musica Comunale. Giovedì 22 dicembre alle ore 17.00 esibizione di canti natalizi a cura degli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto Omnicomprensivo Leonardo Da Vinci. Sabato 31 dicembre alle ore 23.30 Capodanno in Piazza con Djset, Laser show, Drink bar. Venerdì 5 Gennaio alle ore 15.30 parate delle Befane sui trampoli e premiazione concorso di Natale rivolto agli alluni dell’Istituto Omnicomprensivo Leonardo Da Vinci . Alle ore 17.30 discesa della Befana dal Palazzo comunale. Previsti mercatini, castagne e vin brulè, casetta di Babbo Natale, proiezioni e laser show. Presso il Museo della Città fino a Giovedì 8 dalle ore 10.00 alle ore 15.00 restauro a vista con laboratori di ritocco pittorico. Domenica 4 dicembre alle ore 10.30 evento “Colorare con pigmenti naturali: la tintura con le erbe e la decorazione della ceramica con le terre”. In contemporanea evento “Giochi con me ? Laboratori per bambini”. Venerdì 9 dicembre alle ore 17.30 evento “Sulle traccie del Grinch – giochi per bambini”. Sabato 10 dicembre alle ore 10.30 evento “Racconti e testimonianze sulle carceri vescovili a cura dell’Architetto Renzo Chiovelli”. Domenica 11 dicembre alle ore 11.00 conclusione dei lavori del laboratorio restauro a vista. Domenica 11 dicembre alle ore 15.30 laboratori per bambini “Giochi con me ?”. Sabato 17 dicembre alle ore 18.00 presentazione del volume “Terra e vita” a cura di Ugo Nardini. Giovedì 5 Gennaio alle ore 17.30 giochi per bambini “La Befana vien di notte”. Sabato 24 Dicembre alle ore 11.30, Lunedì 26 Dicembre alle ore 15.00 e Sabato 31 Dicembre alle ore 15.00 tour tra arte e religione percorso guidato lungo la Via Francigena tra Basilica del Santo Sepolcro, Museo della Città e Pinacoteca San Francesco. Presso il Museo Naturalistico del Fiore. Domenica 4 Dicembre dalle ore 10.00 alle 14.30 e Domenica 11 alle ore 10.30 evento “Caccia alla traccia: una caccia al tesoro tra tracce e reperti dei mammiferi di Monte Rufeno”. Sabato 10 e Lunedì 26 Dicembre alle ore 10.00 evento “Natale tra gli alberi: giochi al Bosco del Sasseto ed al Museo del Fiore con Babbo Natale ed il suo aiutante elfo”. Presso il Teatro Boni. Mercoledì 21 Dicembre alle ore 21.00 concerto di Natale della Banda Aria di Festa e della Banda Junior, con la partecipazione del Gruppo majorettes. Lunedì 26 Dicembre alle ore 17.30 concerto di Natale del coro Vox Antiqua. Presso il Chiostro di San Francesco Giovedì 8 Dicembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 visita guidata tematica alla Pinacoteca di San Francesco. Domenica 18 dicembre alle ore 18.30 evento Francigena Musica concerto di Natale – Musiche barocche a cura della Corale Ensemble Francigena Direttore Marcello Chiuppesi.

