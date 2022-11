Attualità Acquapendente: Avviso per manifestazione interesse per redazione di perizie giurate 2 novembre 2022

Redazione Acquapendente: Il Comune ha pubblicato l’avviso per manifestazione di interesse per la redazione di perizie giurate finalizzate a determinare il congruo prezzo per l’acquisto di alcuni immobili posti nella Frazione di Trevinano. Possono partecipare i professionisti iscritti ad albo e ordini che abbiano maturato precedenti esperienze nella redazione di perizie giurate. Le domande vanno trasmesse entro le ore 12.00 del 7 novembre Link all'Avviso: tinyurl.com Seguici





