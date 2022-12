Attualità Acquapendente accoglie il nuovo Vescovo per la Festa dell'Immacolata 4 dicembre 2022

4 dicembre 2022 138

138

Redazione Acquapendente: Comune di Acquapendente e Parrocchia Santo Sepolcro si apprestano ad accogliere il nuovo Vescovo della Diocesi di Viterbo Monsignor Orazio Francesco Piazza. Il tutto avverrà nella giornata della Festa dell’Immacolata. Alle ore 10.30 spetterà alla Sindaca Alessandra Terrosi portare il benvenuto dell’Amministrazione. Alle ore 11.00 presso la Basilica Concattedrale del Santo Sepolcro Solenne Pontificale durante la quale avrà come concelebranti il Parroco Don Enrico Castauro ed i Sacerdoti facenti parte dell’Unità Pastorale di Acquapendente, Centeno, Onano, Proceno, Torre Alfina e Trevinano.



Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Acquapendente accoglie il nuovo Vescovo per la Festa dell'Immacolata Acquapendente accoglie il nuovo Vescovo per la Festa dell'Immacolata 2022-12-04T09:15:00+01:00 125 it Acquapendente accoglie il nuovo Vescovo per la Festa dell'Immacolata PT1M /media/images/Logo.jpg /media/images/thumbs/x600-Logo.jpg Maremma News Alto Lazio, Sun, 04 Dec 2022 09:15:00 GMT