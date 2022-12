Accademia: 38 neo-autisti già alla guida. Debuttano tre nuove classi Over 29

Tra gennaio e febbraio 2023 altri 2 nuovi corsi di formazione a Firenze e 1 a Siena. Da quando è partita Accademia ha reclutato 140 autisti per 7 classi in 9 mesi. La campagna di reclutamento continua: assunzione e patenti specialistiche gratuite Novità in arrivo per chi ha solo la patente D

Firenze: Accademia: ottimo bilancio per la scuola di formazione autisti di Autoline Toscane partita lo scorso 16 maggio. A Firenze sono 33 i giovani già alla guida dei bus, mentre 5 sono già in servizio attivo a Siena. Altri 12 allievi sono inseriti nel calendario di esami della Motorizzazione Civile previsti a gennaio 2023 per sostenere l’ultimo step (guida pratica). Hanno tutti bruciato le tappe grazie alla formazione di Autolinee Toscane che sta interessando il gruppo dei 75 apprendisti assunti nelle prime 4 classi di Accademia (3 a Firenze e 1 a Siena).





Accademia è il progetto di “at” per cercare di recuperare la cronica carenza di autisti del trasporto pubblico, problema presente in tutta Italia e persino in Europa, che in Toscana è più grave per la mancanza, nel passaggio di gestione, di circa 300 autisti nella nuova azienda. Con Accademia under 29, i giovani vengono assunti con contratto nazionale per studiare e prendere patente D e CQC (Carta Qualificazione del Conducente, obbligatoria per chi esercita il TPL), con costi coperti da “at”. Si ricorda che per un privato, prendere patente D e CQC costa circa 4 mila euro. Il problema della carenza di autisti (secondo Anav, in Italia ne mancano almeno 12 mila, ma ci sono anche stime più gravi se si considera pure il settore della logistica) è stato recepito anche dal governo, che la scorsa estate ha stanziato 20 milioni di euro per sostenere chi vuole prendere patente D e CQC (ma il provvedimento non è ancora attivo). Accademia è un progetto innovativo, che infatti altre aziende in tutta Italia hanno, dopo “at”, attuato in forme simili.

Visto il bilancio positivo, Accademia si allarga e lancia le prime classi Over 29. Si tratta di 3 nuove classi (2 a Firenze e 1 a Siena) in arrivo tra fine gennaio e inizio febbraio 2023. Oltre agli under 29 non in possesso di patenti specialistiche (D e CQC) in questi mesi sono arrivate molte domande anche da parte di candidati over 29.

I profili che hanno superato la selezione entreranno a far parte delle prossime 3 classi di Accademia, per un totale di 65 nuove assunzioni. Accademia in questi mesi ha dimostrato di essere un canale di reclutamento valido e strutturale. Da quando è partita Accademia ha reclutato 140 autisti per 7 classi in un arco temporale di 9 mesi. Ai selezionati viene offerta assieme all’assunzione anche una formazione professionale comprensiva delle patenti specialistiche a costo zero. Alla fine del percorso formativo, se l’esito è positivo, l’assunzione viene trasformata a tempo indeterminato. In questi mesi la domanda per entrare in Accademia è stata molto diversificata. Circa 70 candidature sono arrivare da parte di chi è in possesso solo della patente D. Per questo è allo studio un percorso autonomo di acquisizione della sola CQC, sempre a costo zero per il candidato. Ovviamente, chi è già in possesso dei titoli può presentare la propria candidatura, il canale di selezione del personale “tradizionale” resta sempre attivo. La campagna di Autolinee Toscane per reclutare nuovi conducenti continua. Ecco nel dettaglio le tre tipologie a cui si rivolge Autolinee Toscane e le modalità di invio delle candidature attraverso il portale online creato appositamente per il reclutamento: https://playyourjob.com/atbus/

Autisti già formati. Riguarda chi è già in possesso delle patenti di categoria superiore (patente D, DE e CQC, ossia la Carta di qualificazione del conducente). In questo caso basta inserire la propria candidatura nel portale online. Si tratta della forma di reclutamento tradizionale, rivolta a quanti sono già formati per questo lavoro o l’hanno già fatto precedentemente. Candidati non formati. “Accademia”, la scuola di formazione interna, è rivolta sia agli under 29 sia agli over 29 non in possesso delle patenti specialistiche. Chi è assunto in Accademia compie il percorso formativo, compresa l’acquisizione delle patenti specialistiche, a costo zero. Il canale per inoltrare le candidature è lo stesso per entrambe le categorie Under e Over 29.