annuncio Attualità “Abitare Monterotondo Marittimo” contributi per l’acquisto della prima casa 16 giugno 2022

16 giugno 2022 138

138

Redazione Scadenza bando: 31 dicembre 2022 - ore 10:00.

Monterotondo Marittimo: Il Comune di Monterotondo Marittimo ha pubblicato il bando “Abitare Monterotondo Marittimo” con contributi a fondo perduto fino a 7mila euro per l’acquisto della prima casa. Sono ammessi al contributo gli acquisti di prima casa di abitazione effettuati da singole persone fisiche o da coppie di persone fisiche (cointestatarie dell’immobile) attraverso domanda congiunta, effettuati dall’1 marzo 2022 al 31 dicembre 2022. “L’obiettivo della misura – spiega il sindaco Giacomo Termine - è quello di stimolare l’insediamento residenziale di nuovi nuclei familiari a Monterotondo Marittimo, contrastando lo spopolamento che caratterizza i piccoli comuni. Grazie agli incentivi messi in campo dall’amministrazione comunale e riproposti anno dopo anno, Monterotondo Marittimo è uno dei comuni più convenienti dove comprare casa e dove vivere, con servizi di qualità a basso costo”. Il Comune eroga fino ad un massimo di 6mila euro per l’acquisto dell’immobile più 1000 euro a copertura delle spese notarili. Le domande potranno essere presentate esclusivamente on-line accedendo, a seguito di autenticazione con Spid o Carta di Identità Elettronica (CIE), allo sportello telematico (SUT) presente sul sito del Comune entro le ore 10 del 31 dicembre 2022. Sono escluse dal finanziamento le compravendite effettuate tra parenti e/o affini entro il 3° grado. Al seguente link è pubblicato il bando integrale www.comune.monterotondomarittimo.gr.it annuncio Seguici





annuncio Categorie Costume e società

Dalla regione

Ambiente annuncio

Attualità “Abitare Monterotondo Marittimo” contributi per l’acquisto della prima casa “Abitare Monterotondo Marittimo” contributi per l’acquisto della prima casa 2022-06-16T08:30:00+02:00 285 it “Abitare Monterotondo Marittimo” contributi per l’acquisto della prima casa. Scadenza bando: 31 dicembre 2022, ore 10 PT1M /media/images/casa-1.jpg /media/images/thumbs/x600-casa-1.jpg Maremma News