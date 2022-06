Abbandono dei rifiuti: nove multe in una settimana

Le telecamere attivate dall’amministrazione comunale hanno registrato le immagini dell’abbandono di rifiuti in diverse zone, sia in centro che in periferia



Follonica: Nove multe in una settimana per abbandono di rifiuti: è questo il risultato ottenuto grazie alle telecamere E-killer installate a Follonica. Si tratta di nove sanzioni (sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra tra 25 euro e 155 euro, quando si tratta di rifiuti non pericolosi e non ingombranti) che sono state comminate a colo che, violando il regolamento comunale sullo smaltimento dei rifiuti, si sono resi autori di conferimenti irregolare. «Ringrazio l'ufficio ambiente del Comune di Follonica per l'impegno che sta mettendo nel disincentivare gli abbandoni – dichiara l'assessora Mirjam Giorgieri –Gli uffici stanno lavorando molto per contrastare questi veri e propri atti di maleducazione civica. L'implementazione della video sorveglianza vuole essere una risposta sempre più incisiva per combattere il degrado causato da cittadine e cittadini poco avvezzi all’educazione».

Le telecamere attivate dall’amministrazione comunale hanno registrato le immagini dell’abbandono di rifiuti in diverse zone, sia in centro che in periferia. Le telecamere mobili hanno individuato le persone intente ad abbandonare i rifiuti non differenziati o ingombranti e quindi sono subito state inviate le sanzioni. É dal 2019 che nel territorio del Comune di Follonica sono attive le foto trappole e-killer: un servizio concordato con il gestore unico dei rifiuti Sei Toscana, per individuare e rilevare eventuali comportamenti scorretti nel conferimento dei rifiuti nei luoghi ritenuti maggiormente sensibili all’abbandono. Le apparecchiature sono mobili e sono quindi in grado di monitore gran parte del territorio comunale. Le e-killer sono inoltre dotate di telecamera ad alta definizione capace di registrare anche in orario notturni.

«Lo scopo di questa iniziativa – prosegue Giorgieri – è quello di scoraggiare l’abbandono di rifiuti e la migrazione dei rifiuti stessi dalle zone porta a porta a quelle ancora servite dai cassonetti stradali. La maggior parte dei follonichesi ha a cuore il decoro della propria città e segue le regole per un corretto conferimento e una giusta differenziazione dei rifiuti ma ci sono ancora, purtroppo, persone che non rispettano le regole e i beni pubblici. L’abbandono di rifiuti non solo condiziona la qualità e quantità della raccolta differenziata, ma soprattutto è un grave problema ambientale e di decoro urbano».