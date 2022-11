A2, la Blue Factor esce sconfitta nel derby e dalla Coppa Italia

L’Acea batte il Castiglione per 4-3 e per differenza reti si qualifica in Coppa Italia. Pareggio spettacolare per l’under19 nel derby contro il Follonica A. Larga sconfitta per l’under15 contro il Forte dei Marmi e l’under13 a Viareggio contro l’Spv



Castiglione della Pescaia: Derby intenso quello di A2 che si è giocato al Capannino, nell’ultima giornata della prima fase di Coppa Italia: l’Acea Follonica ha battuto la Blue Factor Castiglione per 4-3 e si è qualificata alla seconda fase per differenza reti. Una partita combattutissima, con un arbitraggio da rivedere e un infortunio al costato nel finale di gara per Bonarelli, uscito in barella. I giovani follonichesi con la doppietta di Polverini sono andati sul 2-0, sprecando anche un tiro diretto con Bonarelli. Poi recupero castiglionese con Buralli e Brunelli. In chiusura di frazione un blù a Perfetti, e rete del vantaggio su punizione di Cabiddu. Nella ripresa gioco a lungo spezzettato e pareggio per il Castiglione di Piro. Poi l’infortunio a Bonarelli e la rete di Cabiddu del 4-3 che vale la partita per il Follonica.

Al Casa Mora è andata in onda una bella partita nel campionato under19: fra Blue Factor e Galileo A alla fine è stato un pareggio, ma le emozioni non sono mancate fino alla fine. Castiglione guardingo con il tecnico Aloisi che fa vedere anche la difesa a zona. Follonica di Silva che attacca con più insistenza. In cattedra i due portieri, Grossi che disinnesca i tiri dalla distanza e Mugnaini sempre molto attento nelle incursioni biancocelesti. In chiusura di frazione il fallo su Luca Mantovani fa segnare dal dischetto Montauti per il Castiglione: il raddoppio ad inizio ripresa con Santoni in tap-in. Il Follonica pareggia con i gol di Giabbani, tiro al volo da destra, e diagonale imprendibile al sette, sempre da destra. Grossi stoppa Bracali sulla punizione del decimo fallo ad una manciata di secondi dalla sirena. Niente da fare per l’under15: troppo Forte dei Marmi e biancocelesti che già nella prima frazione vanno sotto per 6-0. Stessa musica nella ripresa con il gol della bandiera castiglionese firmato da Thoma Nucci. Sconfitta anche per lo Skipper Beach: i giovani castiglionesi resistono nel primo tempo poi l’Ash Spv Viareggio prende il largo e chiude sul 15-3. In gol per i biancocelesti con una tripletta Bagnoli.

Coppa Italia di serie A2 girone D1: ACEA FOLLONICA - BLUE FACTOR CASTIGLIONE 4-3

ACEA FOLLONICA: Ernesto Maggi, Marco Mugnaini; Mattia Polverini, Mattia Ricceri, Matteo Faelli, Francesco Margheriti, Claudio Bracali, Jacopo Mariotti, Alberto Cabiddu, Oscar Bonarelli. All. Franco Polverini.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Alessandro Donnini); Mattia Piro, Federico Buralli, Diego Guarguaglini, Filippo Onori, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Emanuele Perfetti. All. Alberto Aloisi.

ARBITRO: Massimo Cardelli di Viareggio.

RETI: pt (3-2) 1’10 e 7’52 Polverini (F), 17’10 Buralli (C), 23’05 Brunelli, 24’30 Cabiddu (F); st 14’57 Piro (C), 23’17 Cabiddu (F).