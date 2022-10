Al via a Porto Ercole il torneo di tennis “Ghiga per la ricerca”

Porto Ercole: Si, tanti tennisti bravi e di cuore torneranno a confrontarsi da lunedì 10 ottobre pomeriggio con spirito di amicizia nei campi in terra battuta del TC Porto Ercole nel torneo di doppio maschile organizzato da Giampiero Scotto presidente dell'ASD "Ghiga per la ricerca".



Il torneo è dedicato a due affezionati tennisti che non ci sono più, Claudio Mazzetti e Fabrizio Greco che verranno così ricordati per tutto il tempo della manifestazione. Alla premiazione prevista per il pomeriggio di martedì 25 ottobre, dopo la finale, parteciperà il comandante Daniele Busetto di Artemare Club che condivide e sostiene dallo scorso anno gli scopi del torneo e dell’ASD “Ghiga per la ricerca” e donerà ai vincitori un paio di rari gemelli da camicia con motivi tennis della propria collezione pubblicata dalla ASSCOTENNIS.

L'ASD "Ghiga per la ricerca" promuove e fa giocare il tennis all’Argentario e non solo, organizzando competizioni tennistiche ed eventi culturali e devolvendo le quote di partecipazione all’AIRC cercando di contribuire a combattere il brutto male. Per il 12 novembre 2022 alle ore 15 presso la sala Auditorium Ex Omni di Porto Santo Stefano ha organizzato la Conferenza Medica “Correlazione tra tumore del seno e apparato genitale femminile” dove interverranno le dottoresse Maria Grazia Pieraccini e Cristina Pacchiarotti e i dottori Stefano Tamburro e Giuliano Alocci.