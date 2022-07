A Valpiana la "Festa Comunista dei Lavoratori"

Valpiana: Si svolgerà presso gli impianti sportivi di Valpiana (Massa Marittima) da venerdì 8 a domenica 10 luglio la Festa Comunista organizzata dal Partito Comunista dei Lavoratori.





Oltre ai dibattiti su guerra in Ucraina e catastrofe ambientale, il sabato pomeriggio vi sarà la presentazione dell'ultimo libro di Marco Ferrando "Stalin e il PCI" in cui si analizzano le influenze negative dello stalinismo sulle condizioni rivoluzionarie in Italia.

Ma la novità di quest'anno saranno i due importanti momenti di formazione ed approfondimento politico che si terranno nelle mattinate di sabato e domenica, con libera partecipazione, sui temi dell'Imperialismo e della soggettività queer e della libertà sessuale.

Ogni sera vi saranno concerti con musica autoprodotta rock, reggae e popolare.

Naturalmente è previsto il ristorante popolare con prezzi altamente accessibili e qualità gastronomica.





Info: Aldo Montalti - PCL Follonica 333 1371110