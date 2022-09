“A spasso nel Medioevo...”. Attenzione alle modifiche temporanee alla circolazione

Grosseto: In occasione della manifestazione "A spasso nel Medioevo...sulle orme del Grifone", che avrà inizio il prossimo 15 settembre, sono necessarie alcune modifiche alla circolazione stradale.

- tra le 8 del 14 settembre e non oltre le 11 del 19 settembre in piazza Duomo e piazza Dante è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione con la soppressione temporanea degli stalli di sosta; sono istituiti due stalli di sosta riservati ai taxi in piazza Gioberti; corso Carducci all'intersezione con via Garibaldi è indicata come strada senza uscita; piazza Innocenzo II è indicata come strada senza uscita con ingresso da piazza Mensini; via Manin è indicata come strada senza uscita con ingresso da piazza Gioberti; via Ricasoli è indicata come strada senza uscita con ingresso da piazza del Mercato;

- dal 15 settembre e non oltre le 24 del 17 settembre in piazza Baccarini è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione;

- dalle 9 del 16 settembre alle 24 del 17 settembre è istituito il divieto di sosta con rimozione in via Saffi sul lato sinistro rispetto alla direzione di marcia nel tratto compreso tra via delle carceri e via Amiata e in piazza Indipendenza;

- il 16 settembre tra le 18 e le 20 e il 17 settembre tra le 21 e le 23 per il passaggio del corteo dei figuranti è istituito il divieto di transito sul percorso via Saffi, via Andrea da Grosseto, piazza Indipendenza, via Montebello, piazza Monte dei Paschi, corso Carducci, piazza Dante, via Ricasoli;

- tra le 9 del 16 settembre e le 24 del 17 settembre nell'area di parcheggio di via Caravaggio (fronte piazza stadio, lato ferrovia) è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata.