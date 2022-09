A scuola si torna in trenino

Le bambine e i bambini della scuola dell'Infanzia “Campi alti” hanno salutato il nuovo anno scolastico con un “viaggio” in trenino

Follonica: Pronti? Si parte. E questo anno scolastico i bambini e le bambine della scuola dell'Infanzia “Campi alti” (Istituto comprensivo Follonica1) sono partiti davvero alla grande. Accompagnati dalle loro maestre hanno infatti percorso le vie del centro cittadino e il lungomare a bordo del trenino bianco.

Una vera sorpresa per i piccoli alunni che seduti sui vagoni - tra applausi, sorrisi e canzoni cantate in coro - hanno inaugurato in modo davvero originale il ritorno a scuola. Il viaggio alla scoperta dell'anno scolastico 2022/2023 è quindi iniziato. E per i bambini e le bambine di “Campi alti” sarà sicuramente entusiasmante e ricco di interessanti scoperte.