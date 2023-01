A Scarlino Scalo il concerto della Filarmonica Puccini

L’orchestra follonichese si esibisce martedì 3 gennaio nella chiesa Madonna delle Grazie



Scarlino: Continua il programma “NataleInsieme” promosso dal Comune di Scarlino. Martedì 3 gennaio alle ore 21 nella chiesa Madonna delle Grazie di Scarlino Scalo, è in programma il concerto della Filarmonica “G.Puccini” di Follonica: l’ingresso è gratuito.

Le note dei musicisti dell’orchestra follonichese daranno il benvenuto al 2023. «Un’altra occasione per trascorrere una serata insieme, ancora in compagnia di ottima musica – spiega il sindaco di Scarlino, Francesca Travison –. Anche questo evento è gratuito: invito tutti gli scarlinesi a partecipare e ringrazio la Filarmonica che, come sempre, ha risposto positivamente alla nostra proposta». Gli ultimi due appuntamenti della rassegna “NataleInsieme” sono dedicati all’Epifania: giovedì 5 gennaio, dalle 14, in piazza Gramsci a Scarlino Scalo arriva la Befana a cavallo. L’evento, ad ingresso gratuito, è organizzato dal comitato di Scarlino della Croce Rossa con la collaborazione di “Chiara Ranch”. Venerdì 6 gennaio invece, la Befana arriverà dal mare: l’appuntamento stavolta è al Puntone di Scarlino, tra piazza Dani e la Fiumara, con l’arrivo alle 15 della simpatica vecchietta che consegnerà le calze ai piccoli. Nella piazza sarà allestito un buffet sempre a tema natalizio. L’evento è organizzato dalla Pro Scarlino ed è ad ingresso gratuito.