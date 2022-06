A Scarlino è possibile attivazione gratuita dello Spid

L’identità digitale è obbligatoria per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione: ecco tutte le informazioni



Scarlino: Il Comune offre un nuovo servizio dedicato al rilascio gratuito dello Spid (Sistema pubblico di identità digitale): la certificazione è diventata obbligatoria per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione. Del servizio se ne occupa l’ufficio Servizi demografici su appuntamento (0566 38503/4), dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 (eccetto il mercoledì) e il martedì anche dalle 15 alle 17. Per richiedere lo Spid occorrono un indirizzo mail personale, il numero di cellulare, un documento d’identità e la tessera sanitaria in corso di validità. Non è ammessa la delega. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.spid.gov.it.