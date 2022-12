A Scarlino arriva “Pinocchioin8puntate”

Sabato 10 dicembre a Scarlino Scalo è in programma lo spettacolo della rassegna teatrale promossa dall’Ambito Maremma Nord



Scarlino: La rassegna “Pinocchioin8puntate” fa tappa a Scarlino Scalo. L’appuntamento è sabato 10 dicembre alle ore 16.30 nella sala polivalente di Scarlino Soccorso, in via Morandi. In scena ci saranno gli attori Andrea Costagli e Lucia Socci: l’ingresso allo spettacolo è libero.

Il progetto, promosso dai Comuni dell’Ambito Maremma Nord, nasce dalla collaborazione tra Officina Teatro / Letteratura, di cui fanno parte quattro compagnie teatrali toscane Accademia Mutamenti, Arca Azzurra, Compagnia Lombardi-Tiezzi, i Sacchi di Sabbia, e la Scuola Normale Superiore, e ha come obiettivo principale la divulgazione delle grandi opere letterarie, attraverso una collaborazione virtuosa fra approfondimento scientifico e performance. Nel 2022 il gruppo si è dedicato a Pinocchio, l’opera italiana più tradotta al mondo che copre un più ampio spettro d'età. Inoltre in pochi conoscono la versione integrale dell'opera, che è più nota nelle sue fortunate riduzioni. Qui l’impegno “filologico” della Scuola Normale Superiore è stato determinante nel fornire la versione scientificamente più corretta. Infine Pinocchio è un’opera che nasce a puntate e così si è pensato di riproporla.

«Ogni puntata – spiegano gli organizzatori – è interpretata da due attori, indicati dalle quattro compagnie. La composizione della colonna sonora originale, che accompagna le letture e rivisita in chiave contemporanea la storia “musicale" di Pinocchio, è stata affidata a Orio Odori, compositore toscano e direttore della Banda improvvisa. Si è inoltre pensato di affidare a un’illustratrice come Zuzu – giovane e già pluripremiata - il compito di creare uno sfondo illustrato che caratterizzi ogni episodio e che sia funzionale al reading».