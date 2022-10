A Scansano tutti in campo, riparte il calcio

Ginesi: “Importante elemento di aggregazione”



Scansano: In campo i ragazzi impegnati nel campionato di terza Categoria, in tribuna i bambini della scuola calcio, genitori, fidanzate ed amici. A Maria Bice Ginesi, sindaca di Scansano, brillano gli occhi: “E’ davvero una gioia veder tornare a vivere l’impianto. Non è importante solo per l’aspetto sportivo ma anche e soprattutto perché é una forte spinta ad una ritrovata aggregazione sociale”.

Impossibile darle torto: dagli spalti pende uno striscione “Forza Scansano”, trombette e megafoni incitano i giocatori in maglia rosso-verde. E le domeniche passate erano in quaranta a seguire la squadra in trasferta a Semproniano e Paganico.

L’amministrazione comunale – con Ginesi soprattutto gli assessori Irene Terzaroli e Alessandro Fulda – si è impegnata con convinzione per raggiungere questo obiettivo. Erano quattro anni che il campo era deserto. Vicissitudini amministrative ed economiche avevano bloccato una attività più che positiva e i bimbi si erano sparpagliati tra le quadre del circondario. Poi è arrivato anche il Covid a complicare le cose. Ora si è ripartiti.

Il presidente della società, Danilo Bicocchi, e la giunta hanno sistemato le pendenze e disegnato il futuro. Quindi l’iscrizione alla terza Categoria con trenta tesserati. “Tutti ragazzi residenti a Scansano - sottolinea con orgoglio Fulda – affidati all’allenatore Giorgio Guidi. Sono giocatori nati tra il 1998 ed il 2006, cresciuti alla scuola calcio di Scansano prima che tutto si fermasse. Parallelamente è ripartita anche l’attività del settore giovanile: una trentina quelli nati tra il 2010 ed il 2018, allenati sul campo scansanese dai tecnici del Manciano con cui è stato siglato un accordo”.

Domenica lo Scansano ha perso 2-0 con il forte Marsiliana. Ma impegno ed entusiasmo non mancano. I risultati calcistici arriveranno, ma come dice la Sindaca “il risultato più entusiasmante è già arrivato: intorno alla squadra è rinata una comunità, vista la partecipazione degli scansanesi”.