A Sarteano inaugura “A Habitat for Humanity“: arte, libri e fotografia

Sarteano (Siena): Tutti i progetti più importanti partono da un sogno, si vestono di un nome e trovano un luogo. Il loro luogo. Così accade per “A HABITAT FOR HUMANITY”, che inaugurerà domenica 7 agosto alle ore 19:00, in Piazza XXIV Giugno a Sarteano.

Un SOGNO.

Quello di Gianluca Guaitoli, art director di Studio Hamor. Il sogno di mettere in luce un’umanità ritrovata, riappacificata, riunita attraverso uno spazio di dialogo e condivisione.

Un PROGETTO.

Con “A HABITAT FOR HUMANITY” Gianluca vuole letteralmente creare un luogo favorevole, un habitat naturale, allo sharing di idee, sentimenti, passioni. In un momento in cui si avverte forte la voglia di ritrovarsi dopo anni di lontananze (fisiche e non solo) e la spinta a condividere e apprezzare in presenza l’arte e la cultura, questo progetto nasce come un dono temporaneo da cogliere, una finestra spazio-temporale i cui confini sono volutamente ampi e rarefatti.

Per ispirare e ispirarsi, nei locali di Piazza XXIV Giugno saranno accolti: una selezione di libri curata da Gianluca Guaitoli (una parte proveniente dalla sua collezione privata, una parte fornita dalla libreria Centofiori di Montepulciano), una sezione speciale dedicata alle pubblicazioni di Studio Hamor tra le quali Adagio (un racconto fotografico intimo e meravigliato sull’anno di lockdown vissuto nel borgo di Fonte Vetriana, con poesie di Francesca Simeoni), infine una mostra d’arte sul tema “A HABITAT FOR HUMANITY” con opere di Carlotta Bertelli, fotografa (autrice del nuovo libro pubblicato da Assouline "Anna Cleveland: I'm Nobody! Who Are you?") e di Massimo Lagrotteria, pittore (appena selezionato tra i 30 finalisti del Premio Internazionale Combat Prize).

Un NOME.

È la celebre libreria City Lights di Lawrence Ferlinghetti ad ispirare il nome della temporary exhibition. Da una scritta sul muro di quello che è stato, più che un negozio, un luogo storico di aggregazione in una San Francisco liberal e in fermento culturale, ad una vetrofania di un piccolo spazio nella piazza di un borgo toscano. Per ritrovare quella forza espressiva e ricreare il giusto habitat per l’umanità, che ha solo bisogno di ritrovarsi, nell’arte e nella condivisione.

Un LUOGO.

Lo spazio è stato gentilmente concesso da Francesca e Fabio Morgantini, proprietari del negozio e appassionati di arte, nel desiderio di promuovere la cultura a Sarteano e di tener vivo uno dei locali più caratteristici della piazza. Loro, figli di un appassionato d’arte fotografica che aveva ereditato a sua volta gli spazi dal padre, ci sembrano l’incarnazione perfetta del “passaggio” generazionale che si perpetua nel tempo, delle passioni tramandate, del desiderio di donare per far bene alla comunità.

“A HABITAT FOR HUMANITY” inaugura domenica 7 agosto e chiude il 7 ottobre.

Gianluca Guaitoli da oltre vent'anni collabora con fotografi, stylist e artisti internazionali, ispirando il suo 'linguaggio' all'estetica giapponese 'wabi-sabi'. Nel 2015 inizia a lavorare sul ritratto fotografico e insieme alla moglie Carlotta Bertelli fonda Studio Hamor, dove Gianluca ha ampliato la sua ricerca e visione sulla direzione creativa.