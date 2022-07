A Santa Fiora un’estate ricca di eventi. Presentato cartellone iniziative

Santa Fiora: Un’estate all’insegna della cultura e del divertimento con gli spettacoli dal vivo, la musica, il folclore, le escursioni, la presentazione dei libri, le esperienze e la gastronomia che esalta i prodotti tipici del territorio. È tutto pronto per la stagione estiva a Santa Fiora, il Comune ha presentato il cartellone degli eventi che finalmente torna ad essere ricco e vario, dopo le restrizioni degli anni scorsi legati alla pandemia. Momento clou dell’estate saranno i concerti del Festival Santa Fiora in Musica che da 23 anni porta nel borgo amiatino spettacoli di assoluto livello in location suggestive come l’Auditorium della Peschiera.



“Santa Fiora torna a vivere appieno questa estate, mostrando il suo volto più brillante e accogliente legato agli eventi che da sempre caratterizzano la nostra tradizione. – afferma Azzurra Radicchi, assessore comunale al Turismo – Siamo orgogliosi quest’anno di poter presentare ai cittadini e ai turisti un cartellone che restituisce una dimensione culturale e ludica segnando un ritorno alla piena vita sociale tanto auspicato da tutti, nonostante il Covid continui a richiedere da parte attenzione. La musica occuperà come sempre un posto importante con il Festival Santa Fiora in Musica che è un richiamo importante per i turisti ma altrettanto rilevanti sono gli altri eventi e le esperienze che è possibile attivare anche per i residenti come il fitness e i corsi di cucito.”





Ma ecco il programma:

Le esperienze di Vivi Santa Fiora per turisti e residenti: tutti i giorni su prenotazione è possibile fare le prove libere di tiro con l’arco e la visita agli alpaca all’azienda Floralpaca. Tutti i martedì e i giovedì dalle 9 alle 10, al Parco Gambrinus la ginnastica dolce; dalle 17 alle 18 attività ludico motoria per bambini sempre al Parco Gambrinus; e dalle 18 alle 19 circuiti tabata e outdoor fitness. Dalle 19 alle 20 pilates workout al campetto delle scuole elementari. In più su richiesta possono essere attivati: corsi di ceramica, english school, pittura creativa, lezioni di tennis private e di gruppo, lezioni di ballo e baby dance, corsi di uncinetto e ferri, laboratori di cucito creativo. Info e prenotazioni: 0564 977142.





Visite gratuite all’acquedotto del Fiora e alla Galleria alta di Santa Fiora nei seguenti giorni: 10, 17,24, 30, 31 luglio; 6,7,13,14,20,21 28 agosto; 4, 11 18 settembre; 2,9,16,23,30 ottobre; 2,20 novembre, 11 e 30 dicembre, ore 10 e 30. (la visita dura 80 minuti). Prenotazione obbligatoria santafioraturismo@gmail.com





17 luglio ore 18 e 30, in piazza Garibaldi presentazione del libro Se dormi svegliati Storie di Ennio Sensi a cura di Roberto Nicorelli. Evento promosso dalla Fondazione Santa Fiora Cultura

24 luglio in piazza Garibaldi Raduno Fiat 500 a cura dell’Associazione delle 500

dal 25 al 30 luglio Empoli camp 2022 Campo Sportivo Santa Fiora a cura dell’Associazione giovanile Amiata

24 luglio ore 21 e 15 all’Auditorium della Peschiera di Santa Fiora Aspettando il Festival Santa Fiora in Musica con Arcadia wind orchestra che presenta Disney

29 luglio a Marroneto, Piana del Riccio Marroneto a tutta birra a cura del Centro Promozionale dell’Assunta

29 luglio ore 19, all’ Auditorium della Peschiera Notizie dall'Amiata

31 luglio il tradizionale Palio delle Sante nel centro storico Santa Fiora a cura della Contrada di Santa Fiora

3 agosto ore 21 e 15 all’Auditorium della Peschiera il Festival Santa Fiora in Musica con Italian Brass Band

4 agosto ore 21 e 15 all’Auditorium della Peschiera il Festival Santa Fiora in Musica Orchestra Regionale Toscana

5 agosto Madonna delle Nevi Santa Fiora a cura del Comune.

6 agosto Passeggiata per il bosco a cura dello Sci Club Santa Fiora

6 agosto ore 21 e 15 all’Auditorium della Peschiera per il Festival Santa Fiora in Musica, l’Orchestra Multietnica di Arezzo

7 agosto passeggiata delle Fonti di Selva a cura dell’associazione per la Selva

7 agosto ore 18 Auditorium della Peschiera presentazione del libro Madonna della Piscina (Madonna della neve) di Carla Benocci

7 agosto ore 21 e 15, in piazza del Borgo Santa Fiora, chi ci va ci s’innamora! Dalla tradizione a Padre Ernesto Balducci. Corale Padre Corrado Vestri e Festival Santa Fiora in Musica.

6/7 agosto Raniero con noi Associazione di promozione sociale Rosso di Sera

8 agosto ore 21 e 15 in piazza Garibaldi, Cambria Funky Style

9 agosto ore 18 piazza Garibaldi presentazione del libro Oltre il cammino di don Gian Pietro Guerrini e don Sandro Lusini, con la partecipazione di don Carlo Prezzolini

9 agosto ore 21 e 15, Auditorium della Peschiera, Gomalan brass in Gershwin Night per il Festival Santa Fiora in Musica

10 agosto ore 21, in piazza Carducci, Consegna del Provisino

Dal 12 al 21 agosto Sagra dell’Acquacotta a cura dell’Intercomunale A.s.D

12 agosto ore 19 e 30 piazza Garibaldi “Santa Fiora loves Morellino” a cura della Pro loco Santa Fiora

12 agosto ore 18 per la Piazza Letteraria Silvia Gentilini presenta Le formiche non hanno le ali Santa Fiora, piazza Garibaldi.

13 agosto ore 18, a Santa Fiora, in piazza Garibaldi, per la Piazza Letteraria Marco Consentino presenta Madame Vitti,

13 agosto alla Piana del Riccio di Marroneto Pizza e Birra! A cura del Centro Promozionale dell’Assunta

Dal 13 al 15 agosto alla Selva 6° Sagra della Cipolla a cura dell’Associazione Culturale per la Selva

14 e 15 agosto Festa dell’Assunta a Marroneto a cura del Centro Promozionale dell’Assunta

15 agosto ore 19 a Santa Fiora, piazza Garibaldi la Tombola a cura dello Sciclub

15 agosto ore 21 e 15, all’Auditorium della Peschiera di Santa Fiora. Concerto di Ferragosto con la Filarmonica G. Pozzi

17 agosto nel centro storico di Santa Fiora la Notte bianca a cura del Comune e della Pro Loco di Santa Fiora

20 agosto ore 20, sotto al portone a Santa Fiora, A Tavola Con Gli Sforza a cura della Pro loco Santa Fiora

21 agosto ore 21 e 15, per il Festival Santa Fiora in Musica, all’Auditorium della Peschiera Morgan Solo.

22 agosto, alle 21 e 15, a Santa Fiora all’Auditorium della Peschiera, per il Festival Santa Fiora in Musica Fabrizio Bosso plays Stevie Wonder

23 agosto ore 21 e 15 alla Pieve delle Ss Flora e Lucilla FRANCIGENA MUSICA fa sosta a Santa Fiora

27 agosto Let’s Play spettacolo per bambini ore 18 Santa Fiora, Peschiera per il Festival Santa Fiora in Musica

28 agosto Festa Patronale della Selva alla Selva di Santa Fiora a cura dell’Associazione Culturale per la Selva e Misericordia di Selva

4 settembre Volo della capra a Santa Fiora a cura della Contrada di Santa Fiora

Informazioni: ufficio turistico 0564 977142 - 3497201387