A Roccastrada al via i centri estivi

Al via lunedì 4 luglio i centri estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni di età. Sono ancora aperte le iscrizioni per il secondo turno del mese di Agosto.

Roccastrada: Tutti esauriti i posti per il primo turno dei servizi estivi per bambini e ragazzi organizzati dal Comune di Roccastrada in collaborazione con CoeSo Sds, che da lunedì prossimo 4 luglio prenderanno il via sul territorio.

Saranno infatti 60 i ragazzi che andranno ad animare i luoghi e gli spazi che l’Amministrazione Comunale ha individuato nelle aree a verde attigue alle scuole elementari di Roccastrada, materna di Ribolla ed elementare di Sassofortino.

Bambini e ragazzi saranno suddivisi per fasce di età rispettivamente dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 14 anni e verranno assegnati a specifici educatori.

“Siamo decisamente soddisfatti per la risposta in termini di adesioni – queste le parole dell’assessore alle politiche educative Elena Menghini – è l’ennesima dimostrazione che i servizi estivi che organizza l’ Amministrazione Comunale vengono particolarmente apprezzati dai bambini e ragazzi e costituiscono una risposta concreta alle famiglie. E per venire meglio incontro alle richieste ed alle esigenze delle famiglie, quest’anno abbiamo scelto di ampliare il servizio, prevedendo 2 giorni di tempo pieno, pur mantenendo invariate le tariffe, per non gravare ulteriormente nelle voci di spesa che a causa della pandemia e della crisi internazionale, i nostri cittadini sostengono quotidianamente per l’acquisto di beni e servizi di prima necessità”.

Si rammenta che sono ancora aperte fino a venerdì 15 luglio le iscrizioni per il secondo turno che si svolgerà dal 1 al 31 agosto.





COME FARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: La domanda di iscrizione, completa di ogni documentazione e comprensiva del pagamento della quota di compartecipazione, deve essere presentata esclusivamente attraverso procedura informatica on line sul sito www.comune.grosseto.it

Sul sito internet del Comune di Roccastrada è possibile reperire l’avviso pubblico contenente tutte le informazioni per l’iscrizione.

Per ulteriori informazioni contattare la referente del servizio Dott.ssa Ilaria Fucili tel. 0564 561244 email: i.fucili@coesoareagr.it.