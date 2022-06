A “Respiri di Bellezza” la leggenda della Donna Scheletro

Martedì 21 e mercoledì 22 giugno al Prato del Cassero senese di Grosssseto. La rassegna propone performance site-specific della Compagnia Francesca Selva ispirate alla storia dei Veneti di Maremma con accompagnamento musicale dal vivo



Grosseto: La leggenda della Donna Scheletro nel libro “Donne che corrono coi lupi” di Clarissa Pinkola Estès ha ispirato la suite per sintetizzatore e percussioni che Jacopo Bucciantini (batteria e percussioni) e Davide Lucioli (tastiere e synth), musicisti e compositori toscani, fondatori e membri del progetto di rock progressivo e sperimentale "Trauma Forward" eseguiranno martedì 21 e mercoledì 22 giugno accompagnando la performance di danza della Compagnia Francesca Selva.





Un doppio spettacolo - alle 18.30 e alle 19.30 - in una location particolarmente suggestiva: il Prato del Cassero Senese, per la rassegna “Respiri di Bellezza” promossa da Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca e da Istituzione Le Mura e realizzata con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Grosseto nell’ambito del progetto “NextStage- Dei Racconti e delle storie”

La performance della coreografa italo-francese Francesca Selva è interpretata da Silvia Bastianelli, Luciano Nuzzolese, Maria Vittoria Feltre, Claudia Mazziotti e Andreas Ziegler e dedicata al concetto del viaggio inteso come viaggio interiore e cambiamento di vita e non solo come viaggio nel tempo e nello spazio.

I passi di danza sono liberamente ispirati alla storia dei Veneti di Maremma, un centinaio di famiglie venete che nei primi anni ’30 del secolo scorso emigrarono ad Alberese nel pieno cuore del Parco regionale della Maremma, la cui memoria è raccontata attraverso i video raccolti e realizzati da Luigi Zannetti e saranno scanditi dalle note dei due musicisti il cui sodalizio e incominciato nel 2012. Davide e Jacopo, infatti, hanno cercato, fin dagli inizi della loro collaborazione, di sviluppare uno stile musicale riconoscibile e fondato sulla dissertazione filosofica. Non è un caso, giustappunto, che i loro due lavori, "Scars" (LM European Music, Lizard Records - 2016) e "Aesthesys" (in uscita questo anno), siano il frutto di un lavoro che ha unito innumerevoli discipline artistiche fra loro (musica, fotografia, scultura, illustrazione, design grafico, cinema, filosofia, letteratura). Gran finale il 23 giugno alla Galleria La Troniera del Cassero senese dove si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Urbania” di Giuseppe Guerrini. Un’esposizione che offre al pubblico e anche ai cittadini di Grosseto uno sguardo inedito e in bianco e nero sui luoghi delle mura e della città.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.