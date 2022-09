A Porto Ercole il Campionato Italiano Disabili Mare

Monte Argentario: L’Argentario con lo storico Circolo Nautico e della Vela di Cala Galera ospita il Campionato Italiano Disabili Mare “Pescando diversamente” sabato e domenica 1 e 2 ottobre prossimi. E’ la massima manifestazione per pescatori “speciali” organizzata dalla FIPSAS di Grosseto, timonata da Giampaolo Ricci da quarantacinque anni “nel mare" della Federazione nata nel 1942 e sono iscritti 20 atleti per le tre discipline, Canna da riva che si svolgerà al molo frangiflutti di Porto Ercole, Surf Casting nella spiaggia di Cala Galera e Canna da natante con imbarco dei disabili anche in carrozzina sulla “flotta” di imbarcazioni dei soci del CNVA dal pontile Alfa di Cala Galera dotato di una gru apposita. Alla colazione e premiazione a fine evento, domenica prossima presso la splendida club house del Circolo Nautico e della Vela Argentario, parteciperà invitato dal presidente Claudio Boccia e dal consiglio direttivo del CNVA il comandante Daniele Busetto di Artemare Club.



Questo è il quinto Campionato Italiano Disabili che viene organizzato in Maremma con numero di partecipanti rilevante, tenendo conto che muovere uno sportivo così ci vogliono anche due o tre accompagnatori ed è merito specialmente del Circolo Nautico e della Vela Argentario, per lo svolgimento del Campionato, che da anni è sempre disponibile a eventi in mare per disabili.

Ci piace ricordare che Porto Ercole, famoso per il turismo estivo, è ormai molto noto anche per essere il paese di Ambra Sabatini, medaglia d’oro nella corsa alle ultime Paralimpiadi di Tokyo, una stupenda e coraggiosa ragazza appena ventenne amata da tutti gli italiani e non solo. Occasione da non perdere di mare e yachting del CNVA che dà il via così onorevolmente ai tanti eventi velici del Circolo, dall’autunno alla prossima primavera, da seguire nello splendido mare dell'Argentario.