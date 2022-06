A Poggio Ballone "Gnu Quartet" in concerto

Grosseto: Siamo appena entrati nel vivo di questa lunga estate e Agimus Grosseto presenta per la stagione musicale "La voce di Ogni strumento" un primo appuntamento.



Sabato 25 giugno, ore 17.30, si terrà il concerto degli GNU QUARTET, nell'inedita location della 121° Squadriglia, a Poggio Ballone (Castiglione della Pescaia).

Un pomeriggio unico tra originali arrangiamenti di musica pop e rock.

Il progetto musicale GNU QUARTET nasce nel 2006 al Teatro Nazionale di Milano per una serata speciale dedicata al compleanno di Fabrizio De André.



Il quartetto è composto da Stefano Cabrera, Roberto Izzo, Francesca Rapetti e Raffaele Rebaudengo.

Dal 2006 ha prodotto sette album con brani originali o rielaborazioni e collaborato alla realizzazione, in fase di scrittura, arrangiamento e registrazione, di moltissimi lavori discografici, colonne sonore cinematografiche e sigle televisive come Pane quotidiano – Rai3.

Il loro ultimo lavoro, Paganini – The Rock Album, è l’omaggio di GnuQuartet alla musica e alla figura umana e artistica di Niccolò Paganini. Inarrivabile atleta delle quattro corde, meraviglia della natura, tenebroso personaggio pubblico ha segnato la storia dell’800 musicale come nessun altro. La suggestione di avvicinare Paganini al Rock si traduce in un programma musicale nel quale le note esplodono nel linguaggio ritmato e incalzante della musica popolare. Un progetto musicale assolutamente originale portando i temi paganiniani lontano dalla stesura virtuosa e dalla filologia. Non si tratta di arrangiamenti fedeli o riadattamenti, ma veri e propri brani inediti dedicati ai celebri Capricci, alle Sonate, ai Concerti solistici.

Un lavoro originale e curioso, lontano dagli stereotipi e dalle semplificazioni, un azzardo, un gioco pieno di rispetto e di affetto per la prima rockstar di tutti i tempi.

Il concerto si terrà per la prima volta a Poggio Ballone, nel Comune di Castiglione della Pescaia.





Biglietti: Intero € 12,00 - Ridotto € 5,00 per gli studenti fino a 19 anni

INFO: www.agimusgrosseto.it, tel. 339 7960148, e-mail: agimus.grosseto@agimus.it