A Pitigliano torna il bus amico gratuito per residenti e turisti

Il servizio rimane attivo fino al 3 settembre 2022



Pitigliano: Un bus gratuito per tutti per scoprire Pitigliano dal lunedì al sabato. Dall’11 luglio riparte “Bus amico”, il servizio di trasporto gratuito per residenti e turisti, promosso dal Comune di Pitigliano per agevolare la mobilità dei cittadini nel periodo estivo e limitare la circolazione di auto in paese. Il mezzo è dotato anche di pedana per il trasporto di persone diversamente abili.

Il mercoledì, che è giorno di mercato, è previsto anche il collegamento del Casone con Pitigliano solo su richiesta, telefonando al 348 400 3383. Il bus amico preleverà i cittadini dal Casone alle 8 e 15 per raggiungere Pitigliano e ripartirà da Pitigliano alle 12 e 15 per raggiungere il Casone. Tutti i giorni dal lunedì al sabato telefonando al 348 4003383 sarà inoltre possibile richiedere la fermata a via San Francesco Borghetto.

“In estate il nostro bellissimo borgo è letteralmente preso d’assalto dai turisti, - sottolinea Alessio Celata, assessore comunale alla Polizia municipale, Viabilità e Trasporti – questo è motivo di orgoglio e di soddisfazione per tutti, ma porta con sé anche una serie di problemi che l’amministrazione comunale deve affrontare, primo tra tutti la gestione del traffico. Con la Ztl abbiamo liberato il centro storico dalle auto, al tempo stesso rinnovando il servizio del “Bus Amico” che ogni anno riscuote grande apprezzamento, offriamo gratuitamente un mezzo alternativo per spostarsi. Il servizio è pensato prima di tutto per i residenti e per le persone anziane che devono andare a fare la spesa, dal medico o alle poste, quest’anno riusciamo a garantirlo 6 giorni su 7, dal lunedì al sabato, tenendo scoperta solo la domenica ed è un bel risultato. Ovviamente Bus Amico sarà a disposizione anche dei turisti che lo vorranno utilizzare per rilassarsi e godere delle bellezze del nostro paese, senza doversi spostare con il proprio mezzo.”

Il servizio rimarrà attivo per tutta l’estate fino al 3 settembre, dal lunedì al sabato con partenza e arrivo da piazza della Repubblica. Il bus partirà dalla piazza nei seguenti orari: 8.30; 9.30; 10.30; 11.30; 17.30; 18.30 e 19.30.

Le fermate sono le seguenti: piazza Repubblica (partenza); via Santa Chiara, Bar Il Golosone; via Santa Chiara, Mattatoio; via San Francesco Borghetto (questa fermata è tutti i giorni dal lunedì al sabato ma solo su richiesta telefonando al 3484003383); via San Michele; piazza del Mercato; Supermercato Coop; Stazione dei Carabinieri; Centro La Prata; Parco Largo Gervasi; Piazza Nenni; Supermercato Carrefour e Banca Tema; Ospedale; Via Ugolini, Parco Paul Harris; via Cardella; via Giovanni XXIII; Strada 74 Banca Monte dei Paschi di Siena, rientro in piazza.

Tutti i mercoledì su richiesta contattando il 348 400 3383 viene attivato anche il Bus Amico per collegare il Casone con Pitigliano. Il bus amico preleverà i cittadini dal Casone alle 8 e 15 per raggiungere Pitigliano e ripartirà da Pitigliano alle 12 e 15 per raggiungere il Casone.

Nella foto da sinistra: l’assessore Alessio Celata e l'autista del Bus amico.