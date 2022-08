A Pitigliano “Serenata al chiaro di luna”

Pitigliano: Sabato 20 agosto, alle 21 e 15, a Pitigliano, nel Chiostro della Fortezza Orsini si terrà l’evento “Serenata al chiaro di luna”. Una serata all'insegna dell'amore e della poesia, grazie all'esecuzione di celebri arie da camera e canzoni d'epoca, che da sempre scaldano il cuore. Il soprano Lorena Grazia Scarselli e il baritono Giorgio Carli ci condurranno attraverso le romantiche note di brani celebri di autori quali Tosti, De Curtis o Di Capua, accompagnati da musicisti d'eccezione: il violinista Fabrizio Bono, il mandolinista Luca Caputo e il contrabbassista Ermanno Dodaro, tutti coordinati da Roberto Bongiovanni, maestro concertatore al pianoforte.

Il costo dei biglietti è di 20 euro a persona, ridotto a 15 euro per gli under 18. (posti non numerati e limitati, consigliata la prenotazione) Info e prevendita: 345.9166599 (il pomeriggio). I biglietti saranno inoltre in vendita il giorno dello spettacolo al botteghino, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 in poi.