A Pitigliano la nona ministaffetta “Tra cielo e terra”

Pitigliano: Venerdì 12 agosto, a Pitigliano è in programma la nona ministaffetta Tra Cielo e Terra, promossa dall’associazione “Ragazzi del cielo, ragazzi della terra” in collaborazione con il Comune. Un evento nato per ricordare tutti i ragazzi e le ragazze, tutti i bambini e le bambine che per diverse cause hanno perso la vita troppo presto.

Questo il programma della giornata: alle ore 17 Santa messa in cattedrale; alle ore 18.00 Mini-staffetta "Tra cielo e terra" per le vie del paese; alle ore 21 e 15 in piazza Repubblica concerto " E pace sulla terra" di Don Giosy Cento e Luca Michelsanti

Per info e iscrizioni: Moni 3473128580- Mariella 3336757805 - Paolo 3496345972 - Marcello 3491337148