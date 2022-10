A PescArgentario 2022 la flotta del CNVA di Cala Galera

Porto Ercole: Attenzione pesci si salvi chi può! Sabato 15 ottobre prossimo torna in mare a Porto Ercole la flotta di yachtsmen a pesca sportiva, armati di lenze e ami fino ai denti, per prede ittiche da gustare nella successiva cena sociale al Circolo Nautico e della Vela dell’Argentario, un bellissimo evento che dura tutta una giornata ed è tra i più antichi in tema all’Argentario iniziato tanti anni fa da alcuni soci dello storico Circolo di Cala Galera amanti del pescare che negli anni sono diventati sempre più numerosi, promosso da Artemare Club che segue tutte le attività sportive del CNVA, yacht club magistralmente presieduto da Claudio Boccia.



E’ noto nel mondo che l’Argentario è il paradiso della pesca sportiva, un promontorio incontaminato immerso nella natura con il mare intorno ricco di specie ittiche dove gli appassionati effettuano numerose catture con le diverse tipologie di pesca e il Circolo Nautico e delle Vela Argentario all’inizio dell’autunno organizza la gara di pesca alla traina da diciannove edizioni, ideata dal consigliere Luciano Cerulli. Al momento risultano iscritte le imbarcazioni “Sabir” di Ciro Tamburrelli, “Robalo” di Francesco D’Asaro, “Nausicaa” di Luciano Cerulli, “Wind” di Paolo D’Amico, “Anandina” di Claudio Passalacqua, "Le Giorgie" di Alessandro Frasca, “Mélange” di Massimo Funaro, “Papania” di Pietro Celli, “Sultana” di Ignazio Barbuscia, “Blu Bass” di Massimo Giuliani.

La gara si svolge con un massimo di tre componenti pescatori a bordo delle imbarcazioni partecipanti, uno almeno tesserato FIPSAS più eventuali ospiti, impegnati nella prova della durata di sei ore avendo a bordo un massimo di 5 attrezzature pescanti, canna, mulinello e lenza per prendere all’amo pesci rostrati, tonno rosso o gigante minimo 30 chili, ricciola, leccia minimo 5 chili, dentice, praio, orata, alalunga minimo 3 chili , lampuga, palamita, alletterato, barracuda, serra minimo 2 chili, altri pesci minimo 2 chili. Al rientro delle imbarcazioni saranno fatte le operazioni di pesatura presso la sede del CNVA.

Sponsor dell’evento sono “Pescastore” negozio online di articoli da pesca di Francesco Bestiaccia e “Azzurra snc” rivenditore International di Paolo Betti, alla cena con premiazione partecipa Artemare Club che donerà un ricordo del sodalizio all’armatore con più partecipazioni a PescArgentario. E pesca sia!