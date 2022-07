A Monterotondo Marittimo un’estate di eventi

Presentato il calendario completo di luglio e agosto



Monterotondo Marittimo: Entra nel vivo l’estate con una miriade di eventi per i residenti e i turisti. Il Comune ha presentato il calendario completo di luglio e agosto. Si comincia sabato 2 luglio, alle 21, in piazza del Santuario di Frassine con il concerto “Trio Natura Viva”, Marcelo Appignani alla chitarra, Aurora Schiara al flauto, Maria Sofia Rinaldi al violoncello.

Giovedì 7 luglio, alle 21 a Largo Magenta, “Il pelo nell’uomo” debutto nazionale, a cura della Compagnia Ribalta Teatro. L’appuntamento fa parte del Festival delle colline geotermiche, rassegna estiva di teatro e danza Venerdì 8 luglio, dalle 18 alle 22 per “Le notti dell’archeologia” al geomuseo MUBIA e alla Rocca degli Alberti si terrà “Archeologie di un borgo antico-industriale”. Il programma prevede alle 18 la visita guidata del Geomueseo delle Biancane e dell’area archeo-industriale circostante e alle 19 e 30 il trasferimento presso la Rocca degli Alberti, nel centro storico, con la visita dell’area archeologica medioevale e la presentazione del sito con visori ottici a realtà aumentata, piccolo buffet per i partecipanti. Riservato a max 35 persone con prenotazione obbligatoria. Ingresso MUBIA € 5,00 - Info e prenotazioni 3351017368 .





Mercoledì 13 luglio, alle 21 e 30, appuntamento con il cinema all’aperto in piazza Casalini. Giovedì 14 luglio, alle ore 21 nel Giardino della Scuola dell’infanzia in via Magenta, il Il Gatto con gli stivali della Compagnia Pupi di Stac (Firenze). Lo spettacolo fa parte del Festival Nuove Figure – teatro di figura di strada e per ragazzi. Ancora musica dal vivo, venerdì 15 luglio, alle ore 21, in piazza Casalini con “Amarangolo trio”, Antonio Marangolo, sax tenore alto e soprano; Claudio Bellato chitarra elettrica, Rodolfo Cervetto batteria e percussioni. Mercoledì 20 luglio, alle 21 e 30, cinema all’aperto in piazza Casalini. Giovedì 21 luglio, alle 21, nel Giardino della scuola dell’infanzia, in via Magenta, nell’ambito del Festival Nuove Figure, teatro di figura di strada e per ragazzi, si terrà lo spettacolo Ernest e Celestine della compagnia Ruinart di Pontassieve.

Dal 22 al 24 luglio e dal 28 al 31 luglio alla pista ai Castagni, è invece in programma la sagra del maiale e della pecora, con apertura dello stand gastronomico, degustazione di tutte le specialità di pecora e maiale, serata di ballo e spettacoli a cura di Usd Monterotondo. Mercoledì 27 luglio, alle 21 e 30, Cinema all’aperto in Piazza Casalini.

GLI APPUNTAMENTI DEL MESE DI AGOSTO

Grande protagonista del primo spettacolo di agosto a Monterotondo Marittimo, sarà Neri Marcorè, in Canzoni, martedì 2 agosto, alle 21, nell’area spettacoli del Parco delle Biancane. Melodie, parole, racconti dalla grande canzone. Insieme a Neri Marcorè ( voce e chitarra) sul palco saliranno Alessandro D'alessandro (organetto, elettronica), Domenico Mariorenzi (corde, pianoforte, cori), James Maddock (voce e chitarra), Alex Valle (steel, dobro, mandolino).

Mercoledì 3 agosto, alle 21 in piazza Cheli Andrea Parodi Zabala & Borderlobo Andrea Parodi - voce e chitarra, Alex kid Gariazzo, voce, chitarre, ukulele, Angie al basso, Max Malavasi –alla batteria, Luciano Macchia al trombone,

Raffaele Kohler alla tromba, Riccardo Maccabruni al pianoforte, fisarmonica, voce James Maddock, voce e chitarra.

Giovedì 4 agosto alle 21, al Giardino della Scuola dell’infanzia di via Magenta Nell’ambito del Festival Nuove Figure teatro di figura di strada e per ragazzi Hansel e Gretel a cura di Granteatrino (Bari)

Sabato 6 agosto, alle 21, Piazza Casalini Concerto Banda La Rinascente

Domenica 7 agosto per l’intera giornata alla Rocca degli Alberti la Festa del Villeggiante

Il 9 e 10 agosto si terranno le celebrazioni per la Festa del Patrono

Giovedì 11 agosto, alle 21, alla Rocca degli Alberti, nell’ambito del Festival delle colline geotermiche, rassegna estiva di teatro e danza, si terrò lo spettacolo Presente -debutto nazionale -di e con Franco Arminio

Venerdì 12 agosto, alle 21 e 30 Cinema all’aperto in piazza Casalini

Sabato 13 agosto, alle ore 21 e 30 alla Rocca degli Alberti Grey Cat Jazz Festival 2022 con Max Ionata Hammond trio, Max Ionata- Sax, Gianluca Di Ienno – Organo Hammond, Pasquale Fiore - Batteria

Mercoledì 17 agosto, alle 21, al Giardino Scuola infanzia di via Magenta nell’ambito del Festival Nuove Figure, teatro di figura di strada e per ragazzi si terrà lo spettacolo Le penne dell’Orco – Teatro dodici lune

Giovedì 18 agosto, alle ore 21 e 15 in piazza del Santuario del Frassine Concerto dell’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto. Dirige Francisco Javier Gutierrez Juan Il programma W.A.Mozart: concerto in si bemolle per fagotto e orchestra K191/186; W.A.Mozart: concerto in do maggiore per oboe e orchestra K314/271k, F.J.Haydn: divertimento in sol maggiore Hob.II:G1

Sabato 20 agosto alle 21 a Largo Magenta, nell’ambito del Festival delle colline geotermiche, rassegna estiva di teatro e danza lo spettacolo Apocalisse tascabile a cura della Compagnia Fettarappa/Guerrieri .

Sabato 20 e domenica 21 agosto nel centro storico Festival “VADE MECUM” – dammi la mano” spettacoli di strada e artigianato artistico per le vie del centro storico. A cura dell’Ass.ne Pro Loco e Associazioni di Monterotondo Marittimo.

Martedì 23 agosto, alle 21, al Teatro del Ciliegio, Rassegna Ambito turistico “Giorni Felici” OH! Compagnia Catalyst.