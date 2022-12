A Massa Marittima l'8 dicembre arriva il Natale.

Presentato il cartellone delle festività natalizie, miriade di iniziative nella Città del Balestro. Quest’anno anche i venerdì in piazza: ogni venerdì apericena con prodotti gastronomici a tema.



Massa Marittima: L’8 dicembre Massa Marittima si veste a festa per il Natale con l’accensione dell’albero in piazza, alle ore 18. Per l’occasione si esibirà il coro dell’Accademia Omero Martini. Ma le iniziative non finiscono qui: dalle ore 9 alle 19, sarà aperto anche il mercatino di Natale nel chiostro di Sant’Agostino, con artigianato e prodotti locali. Nello stesso giorno alle ore 16 aprirà il Villaggio di Babbo Natale e alle ore 17 la pista di pattinaggio.





Il Comune ha presentato il cartellone delle festività natalizie realizzato dalle associazioni del territorio con tante iniziative per tutte le età. Quest’anno c’è anche la novità dei venerdì in piazza: ogni venerdì, dal 9 dicembre al 6 gennaio, si terrà l’apericena con prodotti enogastronomici a tema. Inoltre, durante le festività natalizie, dal 9 all’11 dicembre, Massa Marittima ospita la quarta edizione del Festival Internazionale di documentari a regia femminile “DocuDonna”.

“Il Natale è uno dei periodi dell’anno più ricchi di eventi a Massa Marittima, – afferma Irene Marconi, assessore comunale alla Cultura e al Turismo – grazie al grande lavoro delle associazioni locali che garantiscono alla nostra città un’atmosfera magica e un clima natalizio sempre più apprezzato da residenti e turisti. Il nostro sarà un Natale illuminato nonostante il caro energia, infatti, gli investimenti sostenuti negli anni scorsi dal Comune con il contributo delle stesse associazioni per il rinnovo delle luminarie con luci a led, ci ha consentito di contenere i costi e di non dover rinunciare completamente alle luci di Natale. Abbiamo comunque affrontato il tema energetico, decidendo di procedere con le accensioni programmate e una complessiva riduzione dei tempi di accensione, che non supereranno la mezzanotte. Quest’anno, inoltre, ci sarà una sorpresa ulteriore: la piazza avrà un colpo d’occhio nuovo, grazie ad alcuni suggestivi arredi natalizi acquistati dal Comune”.





Ma ecco tutte le iniziative

Accensione dell’albero in piazza, 8 dicembre ore 18 con il coro Accademia Omero Martini. A cura dell’associazione le Brutte Persone e associazione musicale Accademia Omero Martini.

Il mercatino di Natale nel Chiostro di Sant’Agostino apre l’8 dicembre, dalle 9 alle 19, con artigianato, prodotti locali, assaggi, giochi e animazione con Babbo Natale e gli elfi. L’iniziativa è a cura del Terziere di Cittanuova.

Il Villaggio di Babbo Natale a cura dell’associazione La Casina di Babbo Natale rimane aperto dalle ore 16 alle 19.30 nei giorni 8, 9, 10, 11, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre e nei giorni 5 e 6 gennaio.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio, in piazza Garibaldi, gestita dalla Pro loco, sarà aperta tutti i giorni dall’8 dicembre all’8 gennaio. (gli orari saranno pubblicati prossimamente sulla pagina facebook della pro loco di Massa Marittima).

I venerdì in piazza con apericena a base di prodotti enogastronomici a tema, si terranno ogni venerdì dal 9 dicembre al 6 gennaio. (per info e prenotazioni contattare la pagina facebook della pro loco di Massa Marittima)

Dolce Natale in Biblioteca: 5 dicembre, ore 17, “Addobbiamo lo spazio 0-13”, letture animate per bambini da 4 a 12 anni; 14 dicembre, ore 17, “Quanto manca a Natale?” letture animate per bambini dai 4 agli 8 anni. 19 dicembre, ore 17, “Un pomeriggio da sogno con Babbo Natale”, letture e laboratorio creativo con Babbo Natale in collaborazione con la Casina di Babbo Natale. Info e prenotazioni: 0566 906293 prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it

Addobalbero, 10 dicembre, alle ore 16 e 30, al Museo Archeologico Camporeale. Attività per bambini a cura dell’associazione La Casina di Babbo Natale e cooperativa Zoe. Prenotazioni:0566 906525 accoglienzamuseimassa@gmail.com

Slitta in arrivo: Babbo Natale al Museo della Miniera, 16 dicembre, ore 16 e 30 al Museo della Miniera laboratori a cura della Casina di Babbo Natale e cooperativa Zoe. 0566 906525 accoglienzamuseimassa@gmail.com

Concerto di Natale del coro di Santa Barbara, 16 dicembre, ore 21, nella Cattedrale di San Cerbone a cura del Coro Polifonico di Santa Barbara.

Concerto dell’Accademia Omero Martini 18 dicembre, ore 17 alla Biblioteca comunale.

Un pomeriggio da sogno con Babbo Natale, 19 dicembre, ore 17, alla biblioteca comunale attività per bambini a cura dell’associazione la Casina di Babbo Natale e della biblioteca. Info e prenotazioni: 0566 906293 prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it

Bolle di Natale 23 dicembre, alle 16 e 30 al Museo Archeologico, laboratorio a cura dell’associazione La Casina di Babbo Natale e Cooperativa Zoe. Prenotazioni:0566 906525 accoglienzamuseimassa@gmail.com

C’era una volta 23 dicembre, ore 17, piazza Garibaldi, spettacolo di artisti di strada. Possibilità di assaggiare deliziose crepes, castagnaccio e dolci, a cura delle Brutte Persone.

La motorata dei babbi Natale 24 dicembre, ore 17 e 30 con partenza da piazza XXIV maggio e arrivo in piazza Garibaldi alle ore 18. A cura di Motoclub Massa Veternensis e associazione La Casina di Babbo Natale.

L’anno che verrà, 30 dicembre, ore 16 e 30, al museo archeologico laboratorio a cura dell’associazione La Casina di Babbo Natale e cooperativa Zoe. Info e prenotazioni: 0566 906525 accoglienzamuseimassa@gmail.com

Capodanno in piazza 31 dicembre, ore 21, piazza Garibaldi con DJ, Vocalist, giochi pirotecnici a cura della pro loco di Massa Marittima.

Befana di Borgo, 5 gennaio, alle 15 e 30, centro storico partenza dalla Chiesina di Borgo e arrivo alle 18 nel centro storico. A cura del terziere di Borgo.

La Befana vien di notte, 6 gennaio, ore 16 e 30 al Museo della Miniera, attività per bambini a cura dell’associazione La Casina di Babbo Natale e Cooperativa Zoe. Prenotazioni:0566 906525 accoglienzamuseimassa@gmail.com