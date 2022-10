A Massa Marittima grande festa di Holleween nel centro storico

Massa Marittima: Lunedì 31 ottobre, nel centro storico di Massa Marittima, dalle 17 alle 24, torna la grande festa di Holleween tra musiche horror e brividi. Gli allestimenti appositamente realizzati nei vicoli e nelle piazze del centro storico e negli spazi chiusi, sono stati pensati per creare un’atmosfera ispirata ad alcuni dei più famosi film horror e romanzi. Ci sarà la musica dal vivo e i ristoranti saranno aperti. In piazza Cavour saranno disponibili panini e birra mentre al vecchio cinema le crepes. Una festa pensata per tutti, anche per far divertire ed emozionare gli adulti. Per i bambini sarà allestita nell’atrio del comune un’area “Trucca Bimbi”.



La manifestazione è promossa dalle associazioni Le Brutte Persone, La Casina di Babbo Natale in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti San Bernardino e la Pro loco di Massa Marittima, con il patrocinio del Comune.

“La festa di Holleween di Massa Marittima è una delle più grandi della provincia, – spiega Irene Marconi, assessore comunale alla Cultura – infatti, non coinvolge solo i massetani, ma attrae anche numerosi visitatori da altre città. Siamo felici che edizione dopo edizione la manifestazione cresca sempre di più, mobilitando tantissime persone. Ringrazio tutte le associazioni che si impegnano da anni per realizzare questo evento che sin dalle prime edizioni vede anche il coinvolgimento della scuola: l’istituto chimico Bernardino Lotti, è presente anche quest’anno con il laboratorio degli orrori, dove saranno realizzati esperimenti chimici e 'pozioni magiche' dal vivo. La scuola sfrutta così il pretesto di Holleween per appassionare i ragazzi alle materie oggetto di studio.”

La festa di Halloween a Massa Marittima è nata quasi per gioco tanti anni fa per far divertire i bambini, poi si sono appassionati anche gli adulti, tanto che gli organizzatori hanno deciso di allestire spazi sempre più ampi del centro storico e hanno allungato la durata degli eventi fino alla sera.

Anche quest’anno le iniziative culmineranno alle ore 23, con il rogo delle paure: un corteo accompagnerà in piazza Garibaldi un fantoccio che simboleggia le paure dell’uomo che vengono esorcizzate bruciandole, con l’augurio di un periodo migliore. Questo momento della festa si collega ai riti celtici del buio, da cui trae origine Holleween, che segnavano l’inizio della stagione più lunga e difficile da affrontare, l’inverno, con il freddo e l’arresto della produzione agricola e quindi la necessità di fare i conti con le scarse derrate alimentari.

Gli allestimenti sono stati curati nei minimi particolari: l’associazione La Casina di Babbo Natale in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti San Bernardino presenterà “Rintocchi nel buio”; Le Brutte Persone vi attenderanno nella “That House in the Wood”, mentre la pro loco di Massa Marittima vi farà rabbrividire con “The Ouija House”.