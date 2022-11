A Massa Marittima giornalisti provenienti dal Nord Europa

Massa Marittima: Massa Marittima nei giorni scorsi ha ospitato una delegazione di giornalisti e blogger del Nord Europa, arrivati sul territorio grazie ad una iniziativa promossa dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. Un’operazione di incoming che l’Ente camerale ha organizzato in collaborazione con il Comune di Massa Marittima, il Comune di Castiglione della Pescaia, la Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi, le strutture Park Hotel Marinetta di Marina di Bibbona e The Sense Resort Follonica e le cantine Petra Wine e Rocca di Frassinello.



A Massa Marittima la delegazione ha visitato la Fonte dell’Abbondanza con il celebre affresco dell’albero della Fecondità, il centro storico e la cattedrale di San Cerbone, il Museo di San Pietro all’Orto e la Torre del Candeliere. A fare da guida è stato l’archeologo Matteo Colombini, responsabile della Cooperativa Zoe, che gestisce i musei comunali cittadini.

“I giornalisti al ritorno nei Paesi Scandinavi scriveranno sulla Maremma e su Massa Marittima per alcune delle riviste del segmento turistico più importanti e famose nei rispettivi Stati. – spiega Irene Marconi, assessore comunale al Turismo – Conoscere il territorio consentirà loro di raccontarlo al meglio. L’accoglienza della stampa estera è sempre un’azione efficace che restituisce dei risultati in termini di promozione turistica. In particolare, i giornalisti hanno apprezzato la bellezza della città di Massa Marittima e il suo rapporto con la natura circostante, che insieme all’enogastronomia sono aspetti a cui fanno attenzione i turisti dei Paesi scandinavi, amanti del turismo lento. Per la stessa ragione, prediligendo la bici all’automobile, hanno apprezzato anche la ricchezza di percorsi e di servizi presenti sul territorio per il cicloturismo. L’altro elemento di grande stupore per i nostri ospiti, è stata la presenza diffusa di opere d’arte che caratterizza la Maremma e più in generale la Toscana, con tanti piccoli musei che custodiscono al loro interno pezzi di grande valore storico e artistico.”