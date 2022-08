A Massa Marittima 4 nuove guardie giurate volontarie venatorie

Hanno prestato giuramento in Comune il 30 agosto



Massa Marittima: Il sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini e l’assessore Ivan Terrosi, augurano buon lavoro alle 4 nuove guardie giurate volontarie venatorie, abilitate nel territorio di Massa Marittima.

Si tratta di Giacomo D’Orazio, Jacopo Ravenni, Moreno Corriero e Federico Corriero, che il 30 agosto hanno prestato giuramento in Comune, davanti al primo cittadino e all’assessore all’Ambiente, Agricoltura, Caccia e Pesca di Massa Marittima. Le guardie giurate volontarie venatorie nascono per offrire un supporto all’attività di vigilanza del territorio, in ambito venatorio, ittico e ambientale, con un impegno che è volontario e gratuito. L’abilitazione arriva al termine di un percorso formativo organizzato dalle associazioni venatorie di riferimento, superando l’esame finale, validato dalla Regione in collaborazione con la Polizia provinciale. I servizi di vigilanza sono coordinati dal comandante della Polizia provinciale, in accordo con le associazioni venatorie, ittiche ed ambientaliste.